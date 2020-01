El Año Nuevo comenzó en Fabrik tras 22 descontroladas horas de fiesta 'rave' La Guardia Civil tuvo que intervenir ante la imposibilidad de varios trabajadores de acceder con normalidad al polígono EL COMERCIO Gijón Sábado, 4 enero 2020, 11:30

Hay fiestas y fiestas, y luego están las que se celebran en Fabrik, la discoteca de música electrónica y techno situada en el municipio madrileño de Humanes.

La de Fin de Año será de las que difícilmente se olviden. Una fecha que quedará en la memoria no solo de los que participaron de la misma, sino también en la de los trabajadores del polígono industrial en el que se encuentra Fabrik y en la de los policías locales del municipio.

Nada más y nada menos que 22 horas ininterrumpidas, según informa www.abc.es. La fiesta no finalizó cuando la discoteca apagó los altavoces. Cientos de jóvenes, congregados en el recinto decidieron continuar la juerga en las inmediaciones hasta poco después del mediodía dedel día 2 de enero. Pero no se marcharon por voluntad propia. La Guardia Civil de Arroyomolinos, con el apoyo de la Policía Local de Humanes y un coche patrulla del Cuerpo del municipio vecino de Moraleja de Enmedio, desalojaron a la multitud ante las quejas de los empresarios y trabajadores de la zona, que no pudieron acceder a las naves del polígono con normalidad.

Nochevieja, Año Nuevo... todo servía bajo el nombre de 'elRow' – así se llamaba el evento–, celebrado entre las 15 horas del 1 de enero y las 6 de la mañana del 2 de enero.

El desalojo, desarrollado sin incidentes reseñables, tuvo que postergarse varias horas dada «la falta de efectivos de seguridad» en la localidad, según denuncian los sindicatos policiales de Humanes.