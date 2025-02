El 'Rey del Cachopo' dice que huyó para que no lo matara la banda a la que su novia robó coca

César Román, el 'Rey del Cachopo', dedicó este martes horas a tratar de rebatir uno por uno todos los indicios con los que el fiscal trata de convencer al jurado para que le imponga 15 años de cárcel por el asesinato en 2018 de ... su novia Heidi Paz, a la que habría desmembrado y de la que el 13 de agosto solo se halló su torso sin cabeza ni extremidades metido en una maleta, en una nave alquilada por Román en el barrio madrileño de Usera.

El empresario empezó por decir que no pudo matarla el día 5 de agosto porque no la había visto desde dos días antes -no hay pruebas ni sangre que la ubiquen después en su casa-, que la maleta con la que montó en un taxi esa tarde no es la encontrada en Usera -no se tomó las huellas al taxista que la tocó-, que el taxista no le llevó a la nave como él dice si no a su empresa en un edificio cercano, y que si su exnovia está muerta sería a manos de una banda que robaba droga a narcos, con la que colaboraba, y cuyos miembros la buscaban porque decían que había huido con 12 kilos de cocaína.

De hecho, esto le sirvió para explicar por qué el 13 de agostó huyó de Madrid a Zaragoza, donde lo detuvieron dos meses después. Añadió que se marchó para proteger su vida y la de su hija después de que un comisario corrupto le encañonase con una pistola y le amenazase de muerte si no devolvía la droga en 48 horas.

Pero es más, dijo que no puede ser un asesino porque cree que Heidi está viva y de vuelta en su Honduras natal. Según él, el ADN no demuestra al 100% que el torso hallado fuese de ella.