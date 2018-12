La reflexión de una policía que te puede hacer ver su trabajo con otros ojos «También somos humanos, no nos culpéis por tener sentimientos», ha publicado la agente EL COMERCIO Gijón Miércoles, 19 diciembre 2018, 17:38

Cuando un agente de policía toma un café en un bar, siempre hay quien piensa que está eludiendo sus responsabilidades. Es algo extendido, incluso más allá de nuestras fronteras. Así lo demuestra la reflexión que una policía británica ha publicado en Twitter y que no ha tardado en hacerse viral.

La agente Jade Hunter comienza contando un doloroso caso: una niña de tres años sufrió un paro cardiaco y falleció. Fue tal el impacto emocional que sufrieron ella y sus compañeros que tuvieron que tomarse un tiempo para respirar reponer fuerzas: «Ser agente de policía no es solo coger a los criminales; hay una parte del trabajo de la que la gente no es consciente», escribió. Y añadió: «La próxima vez que pares en una cafetería o en un local de comida rápida y veas un par de coches de policía, por favor no lo compartas en redes sociales diciendo que nos estamos tomando un descanso para el té o que estamos remoloneando. No sabéis la situación que acabamos de vivir, a veces necesitamos diez o cinco minutos para ordenar nuestros pensamientos».

Hunter termina su publicación con un rotundo mensaje: «También somos humanos, no nos culpéis por tener sentimientos».