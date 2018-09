La reflexión viral de un profesor sobre una pregunta que suele hacerse a los niños El docente hace un rotundo llamamiento a los padres de niños y niñas pequeños: «No les digáis que tienen novios, por favor» EL COMERCIO Gijón Martes, 25 septiembre 2018, 11:54

«¿Cuántos años tienes? ¿Te gusta el cole? ¿Tienes novio o novia?». Son preguntas que los adultos suelen hacer a los más pequeños, incluida la última. Y eso que es una cuestión no muy bien acogida por padres y docentes, como demuestra un hilo publicado en Twitter por un profesor de infantil que hace un llamamiento rotundo: «Padres de niños y niñas pequeñas: no les digáis que tienen novios, por favor». La reflexión de este profesor, que se hace llamar El Hematocrítico, no ha tardado en hacerse viral y ha suscitado todo un debate en la red social.

Una cosa que me saca de quicio. Padres de niños y niñas pequeños. No les digáis que tienen novios POR FAVOR. Un pequeño hilo — El Hematocrítico (@hematocritico) 21 de septiembre de 2018

El docente comienza con el relato de cómo una señora pregunta a niño de cuatro años si tiene novia. «¿Qué se consigue con eso? Ese niño verá a los chicos como amigos y a las niñas como nada o como novias», apunta.

En el bus Le preguntaba una señora a un niño de 4 si tenía novio. El pequeño le dijo que sí, que Nerea era su novia. ¿Qué se consigue con eso? Ese niño verá a los chicos como amigos y a las niñas como nada o como novias. OS SUENA? — El Hematocrítico (@hematocritico) 21 de septiembre de 2018

En su siguiente tuit, expone: «Eso que parece inocente es una manera de estereotipar y de sexualizar a los chavales que no tienen la culpa de que les queramos imponer esa visión tan coñazo y anticuada de las relaciones entre distintos géneros».

Eso que parece inocente es una manera de estereotipar y de sexualizar a los chavales que no tienen la culpa de que les queramos imponer esa visión tan coñazo y anticuada de las relaciones entre distintos géneros. — El Hematocrítico (@hematocritico) 21 de septiembre de 2018

Sus argumentos no quedan ahí: «Si con cuatro tiene novio y te hace gracia, con seis tiene novio y te hace gracia con ocho tiene novio y te hace gracia ¿Cuál es tu plan? ¿Decirle a los doce no me hace gracia que tengas novio ahora, de repente, porque sí?».

Además, otra cosa. Si con cuatro tiene novio y te hace gracia, con seis tiene novio y te hace gracia con ocho tiene novio y te hace gracia ¿Cuál es tu plan? ¿Decirle a los doce HEY NO ME HACE GRACIA QUE TENGAS NOVIO AHORA, de repente, porque sí? — El Hematocrítico (@hematocritico) 21 de septiembre de 2018

El Hematocrítico zanja subrayando que, en el mejor de los casos, los niños «juegan a ser novios», del mismo modo que juegan a «ser policías o Batman».