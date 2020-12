Los regalos con los que esperan triunfar los Reyes y Papá Noel

En estas navidades tan raras en las que no habrá grandes cenas familiares, fiestas de año nuevo ni aglomeraciones en las aceras para ver de cerca a los tres Reyes, solo hay una cosa que no va a cambiar y es el deseo de todos -pequeños y mayores- de amanecer el 6 de enero con unos cuantos regalos bajo el árbol. Ya están, a doce días de Papá Noel y a 24 de la llegada de sus majestades de Oriente, los pajes trabajando a destajo para que todo el mundo reciba algún detalle que le alegre el final o el comienzo del año.

Cascos con micrófono. Para afrontar el teletrabajo con el mejor equipo.

Y tampoco se libran los regalos de las circunstancias, así que, este año, las sacas van a venir adaptadas a estos tiempos de los que no se escapan ni siquiera los magos. Los adultos escriben sus cartas pensando ya en esta vida que tiene muy poco de social: teletrabajo, deporte al aire libre, protección y recetas caseras para matar el hambre y el tiempo en casa. Porque este año aprendimos que había ocio entre nuestras cuatro paredes -qué remedio- y devoramos más libros que nunca porque lo de las series y las películas está muy bien, pero la literatura es incomparable. Así que un libro electrónico en el que descargar -eso sí, siempre legalmente- infinidad de historias es una gran idea. Aunque el papel no tiene parangón y regalar libros siempre es lo mejor.

Bicicleta. Un regalo que no pasa de moda y que gusta a cualquier edad.

Al igual que lo es un robot de cocina para todos los que han descubierto en estos meses al chef que llevan dentro. El pan casero fue una de las estrellas del confinamiento, así que mejor que no caiga en el olvido ese conocimiento para poder seguir dando rienda suelta a bizcochos, tartas y también a algún plato sano.

Robot de cocina. Toca sacar el chef que llevamos dentro con recetas caseras.

No todo fueron en primavera los fogones, también llegó a nuestras vidas el teletrabajo para cambiar las rutinas, tanto que en las tiendas de ropa las prendas cómodas son las que triunfan. Llegan incluso a ofrecer conjuntos con pantalón de pijama y jersey para estar de andar por casa, pero dando el pego en las reuniones telemáticas. Y para esos encuentros virtuales, también vienen muy bien unos cascos con su micrófono que permitan oír y que nos oigan bien sin que se entere toda la casa.

Mascarilla. Ya que hay que usarlas, pueden ser bonitas. Eso sí, homologadas.

Para acabar con el surtido de regalos para los adultos, una mascarilla estampada -ya que hay que llevarla, mejor que sea bonita- y una bicicleta para que el propósito de hacer deporte al entrar en el nuevo año no caiga en saco roto. Y si a esa bicicleta le ponemos ruedines o la menguamos, no falla en los peques para presumir por paseos y parques la tarde de Reyes, aunque a algunos todavía les haga falta que mamá o papá les sujeten.

Stop the Virus. Un juego de mesa para contagiar y evitar infectarse en familia

Aunque para los niños hay muchos opciones -y merecidas- porque este año han sido buenos de verdad y lo siguen siendo. Los que no se hayan cansado de oír hablar de enfermedades y quieran continuar aprendiendo pueden divertirse con el juego de mesa Stop the Virus, en el que tendrán que librarse de cuatro virus e intentar contagiar a sus rivales (mejor que aprovechen en el tablero y que en la vida real se abstengan). Y si tienen vocación de médicos, los tiempos cambian y ahora, en vez del Cocodrilo Sacamuelas, lo que se estila es Bellies Virus Tester, con diferentes zonas para hacer tests a la muñeca y hasta con un kit para curarla. O, sino, algo más sencillo, la nueva Nancy, a la que no le falta ya ni la mascarilla.

Nancy. Cualquiera vale, aunque esta se adapta a los tiempos.

Para los que prefieran olvidarse -que serán unos cuantos- de bichos, restricciones y medidas de seguridad, también hay juegos. Como Estudio de Tatuajes Infantil, con el que podrán ir sacando su creatividad para pintarse la piel con brillos y colores. Eso sí, sin caer en arrepentimientos como los mayores, que lo suyo, al rato, se va por el desagüe. Y si son clásicos y eso de los tatuajes no cala, los Lego, una Navidad más, no fallan. Aventuras con Mario incluye una figura que emite respuestas y expresiones inmediatas a través de las pantallas y del altavoz y podrán jugar, como siempre se hizo en la Nintendo, pero en la vida real. La alfombra de la habitación es el nuevo campo de batalla.

Baby Yoda. Un peluche de este popular personaje de triunfa

Por último, la fiebre de Baby Yoda porque 'Star Wars' tampoco pasa de moda y arrasa este peluche que nació de la serie 'The Mandalorian', un 'spin-off' de la popular saga. Será por la ternura que despierta por lo que consigue gustar tanto este muñeco.

Bellies Virus Tester. Los peques con vocación médica curan la covid.

Y si su niño regalado no es aficionado a ella, cualquier peluche de las series de animación del momento suele ser bien recibido. Bueno, bien recibido debería ser cualquier presente -a caballo regalado no le mires el diente-. Si nos quejamos, nos arriesgamos a recibir únicamente carbón. Así que, con lo que nos traigan, a celebrarlo.