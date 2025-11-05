Regina Revilla: «Severo Ochoa sigue perfectamente vivo» En el 120 aniversario de la muerte del asturiano, su fundación quiere convertir Luarca en punto de encuentro de los jóvenes científicos

Pablo A. Marín Estrada Gijón Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Real Academia de Medicina, la Fundación Carmen y Severo Ochoa y la Universidad de Nebrija rinden tributo en Madrid al Nobel asturiano en la II Semana dedicada a su legado. Regina Revilla, presidenta de la Fundación nos habla de ello.

–En el 120 aniversario de su muerte ¿Deberíamos recordar que Ochoa fue, con Ramón y Cajal, el científico español más relevante del siglo XX?

–Por supuesto, su gran maestro fue Ramón y Cajal. Él quiso seguir su senda. Tenemos dos premios Nobel que han abierto campos totalmente novedosos y que siguen siendo de palpitante actualidad: Ramón y Cajal en Neurociencia y Severo Ochoa en Biología Molecular. Los últimos premios Nobel han sido RNA, RNA mensajero, microRNA, vacunas de RNA, etc. Sigue siendo un campo, que como predijo don Severo, cambiaría totalmente el mundo de la medicina, la investigación y la salud en el futuro.

–¿Difundir ese legado es el objetivo de esta II Semana dedicada a su figura?

–Muchas veces se ha considerado que era un científico que había desarrollado su carrera en Estados Unidos, como si hubiera tenido poca relación con nuestro país y él se volcó en España, porque era un enamorado de su país, En esta semana intentamos destacar la importancia de ese legado y que se conozca que sigue perfectamente vivo.

–La Fundación que preside se ocupa de ello, ¿no?

–Desde luego. Ahí están, como fue su voluntad testamentaria el Premio Carmen y Severo Ochoa a un científico importante y también una lección conmemorativa con los últimos avances en biología molecular. En esta Semana conmemoramos los 25 años de su legado científico al Museo de las Ciencias de Valencia, que él le dejó a su discípulo Santiago Grisolía para que las nuevas generaciones disfrutasen de él. Y también lo haremos con el 50 aniversario del Centro de Biología Molecular que él diseñó y que es hoy uno de los mejores del mundo.

–Luarca, su villa natal, también está en el foco de esa difusión de la obra de Ochoa. ¿Qué puede adelantar al respecto?

–Este año, en la Semana de la Ciencia, que comienza el próximo 18 de noviembre, lanzamos el programa 'Te lo cuento en Luarca', un concurso para que jóvenes investigadores en el ámbito de las biociencias moleculares puedan exponer sus proyectos durante 15 minutos y que los entienda la gente. Se han presentado 25 candidatos y hemos elegido cuatro, magníficos todos. Me gustaría que los jóvenes asturianos pudieran acudir, porque queremos convertir Luarca, con el museo que ya montamos allí, en el germen de un nuevo proyecto para los jóvenes científicos de Asturias.

–Como la Fundación, su último proyecto, Alianza Carmen, lleva el nombre de la mujer del maestro.

–Es una iniciativa en la que participan varias instituciones y pretende llamar la atención de la diferencia de los sesgos de género que afectan a la salud de la mujer en todos los campos. Carmen Cobián, lo cuenta él en sus escritos, era la que le empujaba a dar un salto más cuando pensaba que había llegado a un nivel y a que creara su propio centro de investigación.