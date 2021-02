La reina que ha de salvar a Europa César Pazos imagina la vida de Leonor de Borbón en 2080 y la novela como una mujer de Estado al frente de un país enfrentado y gris Retrato de Leonor de Borbón en el futuro firmado por María Groucho. M. F. ANTUÑA Viernes, 5 febrero 2021, 01:38

Año 2080, el mundo se tambalea con la extrema derecha y las fuerzas ultranacionalistas y supremacistas campando a sus anchas. En España, ya sin Cataluña en su seno desde 2036, la reina Leonor está al frente de un país en el que hasta la derecha es republicana. Es una mujer tajante. Está casada con un estadounidense que fue capitán de los marines y tiene un hijo, pero no es feliz. Su vida está marcada por un amor de juventud que no podía ser políticamente y que acabó muerto. En ese contexto, el planeta, golpeado también por todos los desmanes cometidos contra el medio ambiente, busca en el isótopo helio 3 la solución a sus problemas energéticos. Y ella, la reina, una mujer de Estado, ha de cumplir un papel clave. Este es el argumento de 'La comunidad de las naciones', la novela del gallego César Pazos, una distopía que se mueve también en el terreno de la novela histórica y futurista, que transita del siglo I a. C. al XXI.

Ha sido para el autor este libro un viaje mágico. Su profesión está muy alejada de la literatura. Tiene un cargo de responsabilidad que le obliga a viajar y en esos periplos de aquí allá se fue asentado en su mente la historia, y la idea de convertir a la hoy princesa Leonor en reina. «Yo no la metí en la historia, se metió ella sola. Ha sido una experiencia tan gratificante... Escribí por quitarme la presión del trabajo, es increíble cómo van apareciendo los personajes», relata. Ella entró en la narración y a partir de ahí el autor quiso explorar su personalidad sin manipularla. Eso mismo hizo también la artista María Groucho, que, desde una investigación profunda sobre cómo envejecen los Borbones y basándose en una prima lejana de la princesa que se parecía mucho a ella en su juventud, elaboró el retrato que ven sobre estas líneas.

Con rostro y personalidad definidas, se adentra la reina en una historia compleja que habla de medio ambiente y de geopolítica, y que conecta espacios temporales muy amplios -el grueso de la obra, el 80%, se desarrolla en 2080, aunque continuamente eclosionan sucesos del pasado-, que van desde los celtas y su vida en simbiosis con la naturaleza hasta un siglo XXI en el que desaparecen los territorios fértiles y se necesita una alternativa energética que consiste en extraer de la Luna el isótopo helio 3 para su uso en las centrales de fusión. «El bloque de países que lo traiga liderará el futuro energético», relata el autor. España está ahí, con Europa, con Estados Unidos, con Israel, pero en una situación interna que amenaza con la guerra civil. «La reina es la única persona que puede traer la paz y la concordia a España. Tiene que entenderse con los con los republicanos, mantener la paz y sumarse a la lucha del isótopo del helio 3», señala el escritor, que detalla cómo una contienda en el país arrastraría a Europa, que tampoco vive una idílica situación política y social, a un camino similar. Dibuja una España en la que «la reina es respetada y querida por una sociedad bastante gris». Todo tiene en realidad un tono muy oscuro, porque en cierta forma la novela no deja de ser un canto a favor del medio ambiente y la democracia, a alertar sobre lo que puede pasar si no cuidamos de ambos.

¿Y cómo es esa reina de novela? «Psicológicamente, tiene un carácter cortante, una especie de Churchill, una persona a la que le molesta que le vengan a pedir favores. Es elegante, muy inteligente, fuerte, desconfiada, una mujer de Estado en todos los términos», afirma el autor, que la convierte en su obra en el «personaje más importante de la política europea».