Rescatan a un joven que se quedó dormido en el baño de una discoteca de Málaga JON SEDANO Jueves, 4 octubre 2018, 19:56

El reloj marcaba algo más de las 10 de la mañana. En una de las oficinas situadas frente al Theatro Club, en la céntrica calle Lazcano de Málaga, empezaron a escuchar fuertes golpes a una persiana. «Nos asomábamos y no veíamos a nadie, pero los golpes seguían, hasta que oímos una voz preguntar '¿Hay alguien ahí fuera?'», relata Javi Gabarrón, que bajó inmediatamente al local contiguo.

«Me he quedado dormido en los servicios del bar y me acabo de despertar ahora», contestó un joven desde dentro de la discoteca. Gabarrón explica al diario Sur que el chico no sabía ni qué hora era, ya que le indicó que no llevaba el móvil encima. Mientras se iba a buscar ayuda, el chaval le dijo: «Tengo aquí la caja del día, pero no voy a tocar nada, eso sí, me voy a echar una copita. Espero que no le siente mal a los jefes».

Poco después, mientras preguntaba en los bares colindantes, una administradora del local que pasaba por allí, sorprendida ante lo ocurrido, llamó a los dueños del Theatro Club. Estos se personaron en el lugar minutos después y abrieron la puerta. El joven, que según relata Gabarrón no estaba borracho, sino que «llevaría el colocón matutino», tenía 'gracia'. Salió del local con la copa en la mano ante los ojos atónitos de varias personas, se paró para dejarla dentro, se despidió de todos y se fue.

La anécdota del joven, cuyo vídeo se colgó minutos después en Twitter, alegró la mañana de muchos usuarios de la red social. Varios cientos de Me Gusta y de Retuits acompañaban los comentarios jocosos de los tuiteros. Otros en cambio, no se explicaban cómo no habían saltado las alarmas o por qué no se habían dado cuenta de la presencia del joven al cerrar el local.