«Hay que resignificar la Laboral. No entiendo por qué molesta la verdad»

Pablo Alcántara (Avilés, 1992), graduado en Historia por la Universidad de Oviedo y doctor cum laude en Historia Contemporánea por la Autónoma de Madrid, presentó ayer el libro 'La lucha contra el franquismo en Asturias. De las guerrillas a las grandes huelgas obreras (1937-1963)'. Un volumen que cuenta con el apoyo de la Fundación Federico Engels y el Principado, que surge de su tesis y en el que realiza una amplia investigación buceando en archivos, expedientes policiales y testimonios.

-Tengo entendido que encontró dificultades para acceder a determinados documentos.

-Así es. De hecho, el expediente de Claudio Ramos, jefe de la Brigada Político-Social en Asturias, aún no se puede consultar. No será hasta el año que viene, cuando se cumplen 25 de su muerte. Tampoco el de Pascual Honrado, su mano derecha, denunciado por torturas por Gerardo Iglesias y que aún sigue vivo. Muchos de los miembros de la policía política pasaron con total impunidad a la policía democrática. No ocurrió como en Portugal, donde los miembros de la policía de la dictadura de Salazar sí fueron juzgados. De hecho, los Conesa, los 'Billy, el Niño'... ocuparon grandes puestos en la policía democrática sin que sus crímenes fuesen juzgados.

-El Constitucional ha rechazado el recurso de Gerardo Iglesias por las torturas policiales.

-Sí. Falta una cuestión importante por resolver, que es que se permita que se juzguen los crímenes del franquismo, que se derogue la Ley de Amnistía y que haya una reparación a las víctimas.

-El Gobierno prepara una Ley de Memoria Democrática...

-Tenemos claramente una deuda pendiente con esos hombres y mujeres que lo dieron todo, incluso la vida, por luchar por la libertad y la democracia en este país, así que esperemos que la nueva ley no tenga los errores y los vicios de la Ley de Zapatero y que por fin se repare a las víctimas del franquismo y se recalque su lucha. Porque, muchas veces, cuando se habla de ellas, se suele hacer desde un tono familiar, casi lacrimógeno, pero también hay que recalcar su resistencia contra la dictadura, y eso debe reflejarse en las escuelas.

-En Oviedo, siguen a vueltas con el callejero. ¿Qué le parece?

-Tenemos un problema: una derecha que no ha condenado el golpe de Estado del 18 de julio ni la dictadura. Es un freno democrático. Por ejemplo, Rajoy dejó la Ley de Memoria Histórica con ceros euros. Una derecha que no quiere hacer nada por las víctimas. Lo que pasa es que, durante la Transición, no hubo una depuración de la justicia, la policía, la política, el Ejército... Y muchos de aquellos protagonistas ya no están, pero sus hijos, sus nietos y sus formas de actuar siguen aquí. Ahí están las últimas cartas de militares retirados.

-¿Entiende la polémica por los paneles de la Laboral?

-Es tremendo. No sé por qué les molesta que se resignifiquen los monumentos. Pasa también con el Valle de los Caídos, pero no se trata nada más que de decir la verdad. Hay que decir cómo fue construida, por quién fue construida, por qué la construyó... Eso es higiene democrática, pero a algunas asociaciones les molesta que se sepa la verdad. ¿Qué esconden? No se por qué hay que borrar ese pasado si está ahí.

-¿Y el carpetazo a las inmatriculaciones de la Iglesia?

-La Iglesia apoyó a la dictadura y la dictadura le pagó muy bien los servicios prestados no solo con las inmatriculaciones, sino también con todo el asunto de la educación o con millones de pesetas para su jerarquía.