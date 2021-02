El responsable del polémico rótulo de RTVE: «Me han despedido, como al abuelo de Leonor» El guionista Bernat Barrachina, que trabajaba en la cadena pública desde septiembre, publica un tweet tras su cese El rótulo que ha provocado el despido del guinista Bernat Barrachina EL COMERCIO Oviedo Jueves, 11 febrero 2021, 15:02

«Me han despedido, como al abuelo de Leonor». Con este tweet, el guionista Bernat Barrachina, autor del polémico rótulo de RTVE sobre la marcha de Leonor a Galés y la partida del rey emérito, ha comentado en redes sociales su cese, haciendo un paralelismo con la frase de la discordia.

Durante la emisión de La Hora de La 1, Bernat subtituló así unas imágenes sobre el futuro escolar de la Princesa de Asturias: «Leonor se va de España, como su abuelo». Las críticas no tardaron en llegar y pocas horas después el ente público anunció que sería relevado de su cargo.

🎙️Queremos pedir disculpas por el rótulo aparecido ayer en 'La Hora de la 1' durante el último tramo del programa.



RTVE lamenta profundamente lo ocurrido y mantiene su compromiso con las instituciones del Estado.#LaHoraDeLa1pic.twitter.com/rptmrq4dH2 La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) February 11, 2021

El guionista, personal externo de la cadena, llevaba solo cinco meses trabajando en el programa pero en su currículum se acumula una amplia experiencia. Ha sido creador y director de programas como Así nos va (laSexta), subdirector del programa de humor Tonterías las justas (Cuatro) y guionista de El Hormiguero.

De hecho, no ha dejado atrás la retranca en ese último tweet en el que, además, incorpora el popular vídeo del rey Juan Carlos I pidiendo disculpas con el ya mítico: «Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir».