Aplausos a este restaurante gallego por el 'zasca' a la crítica de un cliente en TripAdvisor

Martes, 18 diciembre 2018

El restaurante La Escondita, situado en el centro de La Coruña, es uno de los establecimientos más valorados por los clientes en TripAdvisor, página en la que lo valoran como «excelente» o «muy bueno». No obstante, el local ha sido en esta ocasión el blanco de una dura crítica por parte de un usuario.

Se trata de un padre de familia que ha viralizado su queja durante este pasado fin de semana, aunque lo que cuenta sucedió a principios de este año. El comensal cuenta que fue a comer con su mujer y su hijo y que todo fue «fatal» salvo las «croquetas ricas». «Nos cobraron 10 euros por un filete de mi bebé!! Auténtico robo!! No lo recomiendo a nadie!!», asegura.

La respuesta del dueño del restaurante ha dado mucho juego en Twitter después de que lo hiciese público a través de un tuit el usuario @ComensalFurioso. «Dudamos mucho de este comentario, no especifica nada, en primer lugar no tenemos filetes en nuestra carta, tenemos vaca gallega, que consta de entrecot, solomillo o chuletón y no recordamos a ningún bebé y tenemos memoria», empieza la respuesta del local gallego.

«De haberse comido alguno de ellos, si así fuera, seguro que lo comentaríamos, mira un bebé comiendo un chuletón jjjjjjjjjjjjjjj, aunque siendo un bebé igual no lo puede apreciar debidamente, no por nada, simplemente porque es un bebé, aunque igual para usted igual su bebé tiene 20 años y tiene razón», continúa.

El dueño del restaurante asegura que es una «pena» que el usuario no diga más sobre el resto de la comida o de la atención. «Si usted y su mujer sólo comieron croquetas y el único afortunado de comer una buena carne de vaca fue su bebé, ya me lo dice todo», prosigue.

«Que si fuera así también lo recordaríamos, porque tenemos buena memoria y sería comentado: 'hoy una mesa vinieron tres, una pareja con su bebé. ¿Y qué pidieron? Unas croquetas ellos y una carne de vaca para el bebé. ¿Y algo más? Nooooooo'. Parece un chiste...», dice el dueño.

Lo más duro de la respuesta llega al final, cuando el dueño del restaurante da las «gracias por nada». «Eso es a lo que nos exponemos, pero aun así su crítica deja mucho que desear. Un saludo», zanja.