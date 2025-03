El resurgir de los chiringuitos

ANA RANERA Lunes, 7 de septiembre 2020, 02:43 Comenta Compartir

En este verano en el que muchos negocios han tenido que echar el cierre y otros tantos han sufrido para conseguir levantar su persiana, los chiringuitos han vivido la otra cara de la moneda. La recomendación de disfrutar al aire libre benefició a estos establecimientos que han llevado un ritmo frenético durante estos meses estivales de jornadas eternas y clientela dispuesta a recuperar el tiempo perdido.

Repartidos por la costa asturiana, estos negocios han librado la pandemia gracias a sus espacios abiertos con vistas al mar que se convirtieron en uno de los planes favoritos de asturianos y turistas para descansar y olvidar, con la vista perdida en el horizonte, lo raro de estos tiempos. En el luanquín Aramar Playa, Marcos Martínez respira, aliviado, de haber podido salvar bien la temporada. «Dentro de lo que cabe esta situación tan rara no nos afectó para mal. No nos vimos muy perjudicados porque la gente buscaba espacios donde poder estar al aire libre, aunque sí que es verdad que fue duro porque había que cumplir una serie de medidas y hacer hincapié en ciertos protocolos». Pese a que allí, como en muchos sitios, redujeron su capacidad, él solo tiene palabras buenas para describir este verano: «Nosotros no podemos quejarnos», dice convencido.

Eso sí, el trasiego no fue el mismo de otras temporadas. «Teníamos más trabajo y menos clientes porque, al levantarse una mesa, desinfectarla te requiere más tiempo». Por eso, ha sido una temporada de «sobrecarga de trabajo», a lo que hay que añadir «hacerlo todo con mascarilla», pero él deja a un lado todos los inconvenientes y asegura que al comienzo de la temporada «tenía muchas menos esperanzas en este verano».

Lo mismo opina Mathilde Plumecocq en Mentawai, en la playa luanquina de San Pedro, quien arrancó sin expectativas la temporada hasta que vio que su clientela respondía. «Empezamos a trabajar el 25 de mayo. Al principio, estuvimos prácticamente solos y enseguida nos dimos cuenta de que debíamos buscar personal y que teníamos que estar preparados para lo que venía». Y vinieron jornadas apabullantes en las que tuvieron que extremar precauciones para garantizar que su negocio fuera un lugar seguro. «Tenemos treinta mesas repartidas por un terreno muy grande, con lo cual no tuvimos problema para tener entre seis y siete metros de distancia entre los grupos», explica Plumecocq. Ella notó la necesidad de estar al aire libre de su clientela, que exprimía cualquier plan como si fuera el último. «Después de tanto tiempo encerrados, la gente salía con quien fuera».

Fue algo que hizo que el perfil de clientes variara. «Era un ambiente bastante más familiar. También hemos visto que venía algo más de juventud al no haber fiestas por ahí», dice desde Xigarito Alberto Fernández. Allí, en la playa de Xivares, habitualmente ofrecían también comida, pero este año decidieron eliminar el servicio de cocina para quitarse posibles problemas. «No hice nada de cocina y solo vendí productos envasados», señala. Tanto Mathilde como Alberto se consideran «unos privilegiados» al haber podido trabajar y haberlo hecho con éxito en estos tiempos en los que muchos establecimientos atravesaron su particular infierno.

Su satisfacción la comparten en las Terrazas de Ipanema, en playa España, donde Fernando Alonso se confiesa «muy contento». «Tenemos la suerte de tener mucha superficie de bar», cuenta al tiempo que resume las medidas que tomaron en estas terrazas con vistas a playa España. «Pusimos una cuerda a la entrada para que te tenga que sentar un camarero, respetamos la separación entre mesas y cumplimos el aforo». Aunque también todas estas medidas han implicado vigilar de cerca la conducta de su clientela para evitar cualquier incidente. «Hemos estado detrás de la gente para que no fumasen. Nuestra lucha ha sido que se respeten las normas», afirma. Y lo han conseguido.

Al igual que lo han hecho en Las Dunas de Verdicio, donde también celebran haber tenido «un verano muy bueno» en el que todos los días han estado «llenos. El balance es muy positivo». Y parte del mérito se lo achacan a sus clientes, que «desde el principio lo han entendido y han acatado las medidas», apuntaba Francisco Javier Lombardo.

Él tuvo que repensar su espacio para adaptarse. «Tuvimos que cambiar la estética del bar porque teníamos una zona chill out con palets en los que la desinfección era imposible, así que pusimos más mesas y sombrillas», explica. Y también alteraron sus costumbres en cocina. «Pusimos más ventilación y menos personal. No doblamos turnos de comidas y no preparamos comida para llevar». Todas las medidas eran pocas porque allí se confiesan «muy serios» y se lo tomaron como un reto. «Se trataba de educar a la gente y de educarnos a nosotros mismos y hemos aprendido que se puede trabajar así», asegura Lombardo.

Como ocurre en La Mar de Fondo, en la playa naviega de Frejulfe, donde Raúl García también tuvo que habituarse a trabajar de un nuevo modo. «Fue un verano diferente, extraordinario, pero al final salió todo bien», resume. Él está convencido de que si no hubo problemas fue en parte gracias a la implicación de los clientes. «Toda la gente que estuvo colaboró mucho porque, si no hubieran colaborado, hubiera dado igual que nos empeñáramos», considera. También cree que el cumplimiento severo de las normas fue un reclamo para muchos. «La gente se animó a venir a tomar algo porque venían a un espacio abierto en el que la distancia de seguridad se guardaba con creces. Estaban seguros y contentos», afirma.

Y de Frejulfe hasta Andrín, la sensación se mantenía. «Fue un verano muy bueno. Quitamos alguna mesa, pero igualmente fue muy bueno», decía Silverio Sánchez, dueño del chiringuito llanisco El Castru. Allí, como en el resto de chiringuitos, apuran ahora septiembre y los últimos días de sol de la temporada esperando que, en la próxima, la normalidad vuelva a sus negocios. Aunque ellos ya saben que, si no vuelve, tampoco tendrán problemas para reinventarse y salir adelante. Como hicieron este verano y como harán siempre.