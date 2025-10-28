Los peligros del maquillaje para niños en Halloween: ocho consejos para evitar sustos innecesarios Algunos productos, como la sangre falsa o el espray para pelo, pueden provocar reacciones alérgicas

P. Álvarez Gijón Martes, 28 de octubre 2025, 17:47

Solo quedan unos días para Halloween y los padres ya están ultimando los preparativos para los disfraces de los más pequeños de la casa. En este sentido conviene tener mucho cuidado con los productos que compramos para los maquillajes porque muchos pueden llegar a ser peligrosos para los niños. Por ejemplo, los expertos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alertan de que algunos artículos como la sangre falsa «pueden incluir sustancias químicas susceptibles de causar reacciones alérgicas». Además, en niños pequeños conviene evitar también los esmaltes y los sprays para teñir el pelo por la posible presencia de disolventes.

Pero los peligros no se encuentran únicamente en productos de maquillaje. Los disfraces con piezas pequeñas son otro riesgo añadido especialmente en menores de tres años, ya que podrían tragarlas. La OCU ofrece ocho consejos de seguridad sobre maquillaje y disfraces para celebrar un Halloween sin sustos inesperados con los más pequeños.

1. Maquillaje seguro Logo CE

Hay que asegurarse de que el maquillaje que usamos para niños lleva marcado CE como juguete. Además, debe incluir el dibujo de un bote abierto con su duración (si se abrió el pasado Halloween podría haber caducado), así como la lista de ingredientes: idealmente sin perfumes, fragancias, parabenos, BHA y BHT.

1. Sangre falsa y maquillaje Por edades

Lo más seguro para los niños menores de tres años es no ponerles maquillaje. Tampoco es recomendable usar sangre falsa en menores de catorce años porque puede contener ingredientes tóxicos si se ingieren accidentalmente. Evita ponerla en párpados, labios, boca, nariz u oídos (sí, adiós a la «boca de vampiro»).

3. Evita reacciones alérgicas Haz pruebas

Si vas a usar maquillaje, lo ideal es hacer una prueba unos días antes para prevenir sustos el día de Halloween. Bastará con poner una pequeña cantidad de producto sobre la piel del niño y comprobar que no le produce reacciones alérgicas.

4. Riesgo cero Pelo y uñas

Lo mejor es evitar esmalte de uñas y espráis para teñir el pelo. Los primeros tienen disolventes que pueden resultar peligrosos para los niños cuando se llevan las manos a la boca. Mientras que el espray incluye sustancias químicas que pueden tragarse durante su aplicación.

5. Ojo con el fuego Evita materiales inflamables

Un disfraz con marcado CE no debería ser inflamable, pero no está de más mantenerse lejos de las fuentes de fuego: cuidado con las velas, bengalas, petardos o mecheros, además de las chimeneas y estufas.

6. Riesgo de asfixia Mejor sin cintas ni cordones

Para los menores de tres años evita disfraces con cintas y cordones colgantes o accesorios punzantes; y comprueba que los adornos y espumas no puedan romperse y convertirse en trozos con los que pueda atragantarse. Una vez abierto el disfraz la OCU aconseja tirar la bolsa para evitar que jueguen con ella (por el riesgo de asfixia) y lavarlo. Si no es lavable, habría que airearlo durante 48 horas para evitar la concentración de sustancias potencialmente peligrosas.

7. Menos control por internet Preferiblemente en tiendas

Los expertos de la OCU aconsejan priorizar las tiendas especializadas en disfraces frente a los comercios por internet, «donde hay menos controles». En cualquier caso, es aconsejable comprobar que el etiquetado incluye la dirección del fabricante o el importador.

8. Los ojos Cuidado con las lentillas

No es recomendable adquirir por internet, en bazares o tiendas de disfraces las lentillas de fantasía, como de ojos de serpiente, de zombi, de vampiro. La OCU solo aconseja comprarlas en una óptica «donde un profesional supervise la venta y garantice que no se pone en riesgo la salud de los ojos».