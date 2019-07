El duro rifirrafe entre Anabel Alonso y Ciudadanos en Twitter por un comentario de la actriz sobre la gastroenteritis de Albert Rivera La actriz bromeó con el estado de salud del líder del partido naranja y desde la organización han atacado su comportamiento EL COMERCIO Gijón Jueves, 11 julio 2019, 18:27

El presidente del Ciudadanos, Albert Rivera, ingresó ayer en el hospital universitario HM Puerta del Sur (Móstoles), tras «sufrir un cuadro sincopal secundario a una gastroenteritis aguda probablemente por salmonella», según el informe médico. Debido a ese cuadro clínico, el líder de Ciudadanos debe permanecer ingresado «para hidratación y antibioterapia intravenosa». El tiempo de ingreso variará en función de la evolución clínica, según el mismo informe.

Al enterarse de la noticia, la actriz Anabel Alonso no dudó en hacer un chiste a través de su cuenta de Twitter: «Hay cosas que son difíciles de digerir», escribió junto a la noticia. «¿Cuánta basura puede albergar en la mente y en el alma un artista fracasado?», le respondió a los pocos minutos Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Un mensaje que no cayó en saco roto pues la actriz no dudó en responderle: «¿Os parece que este hombre puede ser «político»? Porque a mí me parece un macarra», aunque este ya le había bloqueado en la red social.

El periodista no fue el único que atacó a la actriz por su inoportuno comentario. Patricia Reyes, diputada y secretaria en la mesa del Congreso del partido naranja, escribió en Twitter: «¿De verdad ya vale todo?», un mensaje al que también respondió la intérprete: «Y esto me lo preguntas tú que pediste repetir un vídeo-denuncia en la Marcha del Orgullo porque te daba la risa». Un mensaje que no ha caído en saco roto pues a partir de ahí se han enzarzado en una calurosa discusión, en la que la política le ha recriminado: «Afortunadamente, Sra, vd no es la ciudadanía».