Un ladrón intenta robar a una luchadora de jiu-jitsu y termina llorando en el suelo La joven inmovilizó al asaltante con una llave de fuerza EL COMERCIO Gijón Jueves, 22 noviembre 2018, 11:09

Sabrina Leites, de 22 años, estaba delante de su domicilio en Manaus, Brasil, cuando dos hombres se le acercaron en moto y le dijeron que le diesen su móvil.

Pero eligieron a la víctima equivocada, ya que les opuso una fuerte resistencia. La idea fue un fracaso. La joven resultó ser una luchadora de jiu-jitsu que se defendió e incluso inmovilizó a uno de los asaltantes con sus piernas. La curiosa escena fue registrada en un vídeo por un testigo.

La joven se defendió y se refugió en su casa. «Me di cuenta de que no estaba armado. Solo me quiso asustar y me dijo 'dame el celular'. Vi que no tenía nada, por eso reaccioné», explicó la víctima del robo.

Sabrina inmovilizó a uno de sus asaltantes con 'mata león', una llave de fuerza hecha con sus piernas que aprendió en sus entrenamientos de jiu-jitsu, un arte marcial de origen japonés.

El otro ladrón consiguió escapar.

Sabrina mantuvo inmovilizado al hombre durante 20 minutos hasta que llegó la policía y lo detuvo. En el vídeo se puede ver como el ladrón pide clemencia llorando de dolor.