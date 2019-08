Sale del coma una mujer a la que le amputaron las extremidades por la saliva de su perro Marie Trainer junto a su marido . Todo comenzó con la capnocytophaga canimorsus, una bacteria bastante común en la flora oral o en la boca de los perros EL COMERCIO Gijón Sábado, 3 agosto 2019, 18:18

El 10 de mayo, Marie Trainer, residente en el estado de Ohio (EE.UU.) enfermó de lo que todos pensaban que era una gripe corriente. Apenas cuatro días después y tras consultar los diagnósticos a varios hospitales de la zona, los médicos tuvieron que inducirle el coma y amputar sus piernas y brazos para salvar su vida.

Todo comenzó después de un lametazo de su perro. Capnocytophaga canimorsus, una bacteria que residía en la boca de su mascota, entró a su cuerpo a través de una herida de la afectada y le causó «dolores insoportables en manos y piernas», según una petición de la familia en el portal Go fund me. El 12 de mayo ya no podía respirar por sí misma y fue puesta en soporte vital y en coma médicamente inducido. Un día después, la bacteria ya había atacado pequeños vasos en sus brazos, manos, piernas y pies.

«En los días y semanas siguientes, supimos que la infección había causado demasiado daño a los músculos y que la disminución del flujo sanguíneo provocaría la amputación de sus piernas, manos y la mayoría de sus brazos. Su vida, nuestras vidas, todo como ella y nosotros sabíamos que ha cambiado para siempre», explica la familia.

Normalmente esta bacteria no tiene las graves consecuencias que sufrió la estadounidense. Según indicó a la cadena Fox la doctora Margaret Kobe, directora médica de enfermedades infecciosas en el hospital donde se trató a Trainer, se trata de una bacteria «bastante común en la flora oral o en la boca de los perros y puede transmitirse a través de una mordedura o, a veces solo por el contacto con saliva».

Reacción poco habitual

«Es muy virulenta. Tiene la capacidad de inducir a su sistema inmunitario a hacer cosas horribles», ha advertido la médico. No obstante, afirmó que la reacción de Trainer es poco habitual y ocurre en aproximadamente en una de cada millón de personas.

Desde la infección hasta ahora, Marie ha pasado por al menos seis cirugías y más de sesenta días hospitalizada luchando por su vida. Ahora, la familia señala que la mujer «necesitará muchas modificaciones en su vida», por lo que iniciaron una recaudación de fondos para poder pagar los gastos médicos para que el futuro de Marie sea «lo más funcional posible».