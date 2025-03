Coronavirus en Asturias | «No he salido a la calle desde que llegué ni tengo pensado hacerlo»

P. ALONSO OVIEDO. Sábado, 14 de marzo 2020, 04:06 Comenta Compartir

Aunque admite que la gente le miraba «con cara rara» no se quitó la mascarilla en todo el viaje en tren. Lucía P. regresó el pasado martes de Madrid, donde reside y trabaja, y desde entonces no ha salido a la calle. «Ni tengo pensado hacerlo», asegura, consciente de que «podría contagiar», aunque de momento no tiene ningún síntoma.

Esta gijonesa ha seguido la pauta que ayer mismo el presidente del Gobierno del Principado, Adrián Barbón, «exigió» a todos aquellos que están volviendo o han vuelto a Asturias procedentes de zonas calientes, como Madrid, País Vasco o Italia. Es decir, permanecer en cuarentena durante al menos catorce días, evitando la vida social. Así lo hará también Diego Rodríguez, un joven estudiante de Periodismo que ayer regresó de Madrid y que, reconoce, «prefiere pasar la cuarentena en casa». «Vivo en una residencia internacional de estudiantes y casi todos se habían ido. De cien, ya solo quedaban unos veinte», señaló ayer tras bajarse del bus en la estación de Oviedo.

Diego Rodríguez, al igual que Lucía P., hizo el viaje con mascarilla, «por si acaso». Y guardando la distancia necesaria entre viajero y viajero, algo que resultó sencillo porque «apenas éramos quince», comentó. Hubo también al menos «ocho personas que tenían el billete comprado, pero que no llegaron a coger el bus en Madrid», añadió.

Este luanquín tampoco tiene síntomas asociados al coronavirus, al contrario que otros ciudadanos que han regresado recientemente de Madrid. Según fuentes sanitarias «la mitad de los casos que ayer dieron positivo son personas procedentes de la capital de España o que habían estado en la ciudad días atrás».

Este no parece ser el caso de estos dos asturianos que ahora han previsto pasar un tiempo en casa a la expectativa de cómo de desarrolle la situación. Lucía P., teletrabajando. En cuanto supo que en la empresa le daban la oportunidad no se lo pensó dos veces. «No estoy empadronada en Madrid y estaba un poco intranquila por si necesitaba asistencia, ya que en otra ocasión no querían atenderme en urgencias porque mi tarjeta sanitaria es del servicio asturiano de salud y no del madrileño».

Por su parte, Diego Rodríguez tiene previsto quedarse en Asturias por lo menos hasta el 27 de marzo, que es la fecha hasta la que han decidido suspender las clases en la universidad a la que acude. Aunque es probable que este periodo «se alargue».

Regreso de EE UU

«De puro milagro» pudo coger ayer el último avión que salía de Nueva York con destino Madrid antes de que se decretase la suspensión de los vuelos con Europa una comitiva de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA) y Empresarias y Directivas del Atlántico (EDA) que había viajado el pasado domingo a EE UU para asistir, en la ONU, a una reunión sobre la condición jurídica y económica de la mujer. Así lo relataba ayer Begoña Fernández-Costales, presidenta de FEDA, ya en Asturias tras protagonizar toda «una odisea». «Conseguimos coger el último vuelo que salió del JFK a las diez de la noche», señaló, aliviada de haber podido regresar a casa.

La cancelación de los vuelos entre EE UU y Europa obligó también a muchos asturianos a deshacer la maleta. Una familia de Gijón que tenía un viaje programado desde hacía un año, y que precisamente debía haber comenzado ayer tomando un vuelo que les llevaría primero a Barcelona y luego ya al otro lado del charco, ha tenido que quedarse en tierra. «Ha sido un cambio total de planes, pero la situación es la que es».