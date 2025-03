UGT advierte que los recortes en Atención Primaria colapsarán la atención especializada

el comercio Viernes, 11 de diciembre 2020, 14:22 Comenta Compartir

«El hecho de que en Atención Primaria no se estén controlando las patologías crónicas provoca descompensaciones con el consiguiente aumento de las consultas a especialistas o el aumento de usuarios de las urgencias de los hospitales. Además, la gente tiene miedo al contagio y no acude al médico, aunque se encuentre mal, lo que ha provocado fallecimientos por causas no covid«, alerta UGT.

Por eso, reclama al Sistema Nacional de Salud (SNS) la implementación de «una estrategia con recursos suficientes para erradicar las listas de espera». La pandemia y los «recortes», sostiene, han agravado este tiempo de espera en la sanidad pública. Para ello, «se deberán planificar los recursos materiales y humanos»

El sindicato subraya que la Atención Primaria ha sufrido los recortes en inversión mucho más que la especializada pero la especializada seguirá desbordada y lo estará cada vez más si no se modifica la situación actual. «Por ello, hay que abordar el problema desde el punto de vista comunitario y no individual que es la respuesta que da Atención especializada«, destaca.

En junio de 2020, el total de pacientes en espera estructural de la Lista de Espera Quirúrgica ascendía a 691.508, 20.214 más que un año antes. El tiempo medio de espera pasó a 170 días, 55 más que en el mismo mes de 2019, mientras que el 33,8 por ciento de los pacientes espera más de 6 meses, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

Además, en cinco especialidades (ginecología, oftalmología, OR, cirugía pediátrica, y cirugía torácica), habiendo menos usuarios que en junio 2019, aumenta el tiempo medio de espera y el porcentaje de usuarios que lo hace durante más de de medio año.

Existen grandes diferencias territoriales, destacando Castilla-La Mancha con 269 días; Cataluña con 223 y Andalucía con 212, frente las que menos tienen como Madrid, con 42, Melilla y Asturias, con 52, seguido de La Rioja con 69 y País Vasco con 96. En el resto de comunidades autónomas el tiempo medio de espera en días supera la centena.