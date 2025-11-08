El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alerta alimentaria por listeria: absténgase de comer este chopped si lo tiene en casa

Se trata de un lote concreto que se vende en una conocida cadena de supermercados de España

Sábado, 8 de noviembre 2025, 15:37

Cuidado si tienen algún envase de chopped en casa. La Aesan, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, ha avisado de la presencia de listeria en un lote de este producto que se comercializa en un conocido supermercado en España Se trata de la cadena Dia, dentro de los productos de 'nuestra alacena'.

El lote afectado por esta alerta alimentaroia es el 252771 y su fecha de caducidad corresponde al 18 de noviembre de este año. Su descripción es chopped lata finas lonchas, empaquetado en packs de 150 gramos. Como recomendación la Aesan insta a quienes tengan el producto en casa que se abstengan de consumirlo.

La Aesan ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en la alerta que se abstengan de consumirlos. La agencia ha sido informada por las autoridades sanitarias de Andalucía a través del Sistema coordinado de intercambio rápido de información. La distribución inicial se ha realizado en esa comunidad, aunque no es descartable que el producto haya llegado a otras regiones.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de mujeres embarazadas, la agencia recuerda que este grupo es especialmente sensible a la bacteria y aconseja consultar las recomendaciones específicas sobre alimentos de riesgo durante el embarazo.

Sobre la listeria

La Listeria monocytogenes es una bacteria que causa la listeriosis, una infección transmitida por alimentos contaminados. Este microorganismo se encuentra en productos como carnes frías, quesos blandos, leche no pasteurizada, frutas y verduras crudas, y tiene la particularidad de sobrevivir y multiplicarse a bajas temperaturas, incluso en el refrigerador.

Las autoridades sanitarias recomiendan cocinar bien los alimentos, evitar productos no pasteurizados y mantener una higiene estricta en la manipulación de comidas para prevenir brotes de listeriosis.

