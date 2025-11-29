Alerta al detectar salmonela en carne para hamburguesas La propia empresa ha detectado el caso en sus controles rutinarios y ha informado a las autoridades

El producto afectado por la alerta sanitaria es un preparado de carne de pollo de la marca Consum.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado este viernes de la presencia de 'Salmonella' en dos lotes de preparado de carne burger meat de pollo, a raíz de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana.

El producto afectado es 'Preparado de carne Burger meat de pollo' de la marca Consum, con números de lote 2830 y 1671, y fecha de caducidad 01/12/2025. El producto se presenta envasado en bandeja de plástico con un peso por unidad de 400 gramos y se conserva refrigerado.

La información es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. También ha publicado en su página web una nota informativa al respecto dirigida a sus clientes.

Según la información disponible, la distribución del producto afectado ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia. La Aesan ha detallado que la empresa ya ha retirado los lotes implicados de sus lineales y el resto de los lotes comercializados son seguros para su consumo.

Importante: cocinar la carne por completo

Con todo, el organismo adscrito al Ministerio de Consumo ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. Asimismo, ha recordado, como se indica en el etiquetado del producto, que este se debe cocinar completamente antes de su consumo, siendo el cocinado una medida muy efectiva para eliminar el riesgo sanitario.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar síntomas compatibles con la salmonelosis, que incluyen principalmente diarrea o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, ha instado a acudir a un centro de salud.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

