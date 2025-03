Las autonomías piden aclarar qué ocurrirá con los padres 'insumisos' La consejera de Educación de Andalucía considera que «la no asistencia no es una opción» de los progernitores que no quieren llevar a clase a sus hijos por miedo a que se contagien

Álvaro Soto Madrid Miércoles, 26 de agosto 2020 | Actualizado 27/08/2020 13:37h.

Con infinidad de frentes abiertos, el Ministerio de Educación se enfrenta cada día a nuevas cuestiones sobre el inicio de curso. La última, este martes: ¿qué ocurrirá con los padres que se declaren 'insumisos' y no quieran llevar a sus hijos al colegio por miedo al contagio?

Los viceconsejeros de los gobiernos regionales, que se reunieron con el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, en una sesión preparatoria al crucial encuentro de este jueves, trasladaron la pregunta al departamento de Isabel Celaá y, por ahora, no hay respuesta.

La viceconsejera de Educación de Andalucía, María del Carmen Castillo, pidió al Ministerio que «deje claro» que «la no asistencia a los centros educativos no es una opción en la enseñanza básica», es decir, que el temor a que sus hijos se contagien del virus no servirá de excusa para que los padres no los lleven al colegio.

Precisamente, en esta comunidad, el director del Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar (Iapae), Rafael Romero, ha pedido que la vuelta a clase sea «voluntaria».