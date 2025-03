Sánchez presiona a Ayuso con el estado de alarma: «Hay que contemplar otros escenarios»

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Lunes, 21 de septiembre 2020, 11:02 | Actualizado 16:21h. Comenta Compartir

«La disposición del Gobierno de España es total. Venimos a ayudar». Pedro Sánchez ofreció hoy a la Comunidad de Madrid «todos los recursos que sean necesarios» para intentar frenar la escalada del virus en la región, convertida ya en la zona de Europa con mayor incidencia de la covid. Ofrecimiento masivo de medios de todo tipo y de las más variadas instituciones y cuerpos para echar una mano, pero con un aviso serio a Isabel Díaz Ayuso: «no hay soluciones mágicas» y no se puede descartar ningún escenario futuro, ni siquiera un nuevo estado de alarma, del que la presidenta de Madrid sigue sin querer ni siquiera oír hablar. La líder madrileña lo apuesta todo a su plan de confinamientos selectivos de barrios. es más, amagó con ampliar los cierres si la idea demuestra ser efectiva.

Sánchez no se anduvo con rodeos. «Hay que estar listos para contemplar otros escenarios si fueran precisos», advirtió el jefe del Ejecutivo, al tiempo que recordaba, con cierta sutilidad, a la presidenta autonómica que el Plan de Respuesta Temprana aprobado en junio contemplaba como eje central de la «estrategia nacional» que el Gobierno central, a petición de las autonomías, decretara estados de alarma parciales para ayudar a las comunidades a restringir los movimientos de los ciudadanos.

«No he ofrecido el estado de alarma hoy a la presidenta. Se lo he ofrecido a todos los presidentes desde hace semanas», intentó rebajar Pedro Sánchez, sabedor de que estaba metiendo en el dedo en la llaga. Ayuso, por su parte, no se achantó e insistió en que los planes de confinamientos generales insinuados por el presidente como última opción en Madrid serían la «muerte económica». La presidenta se esmeró en espantar esos «otros escenarios» y se mostró convencida de que en solo «una o dos semanas» se verán los «resultados» del aislamiento de las 37 zonas básicas sanitarias a pesar de que la comunidad, por su propia idiosincrasia como capital de España, sigue siendo «muy vulnerable».

"Firmeza"

La dirigente madrileña quiso dejar claro que su receta para frenar al virus pasa por seguir aplicando «con firmeza» el plan de aislamiento por zonas sanitarias que entró en vigor este lunes. Es más, que el Gobierno regional está dispuesto a ampliar estos confinamientos selectivos si comprueba que las medidas funcionan a otras zonas de la comunidad. «No tengo ningún ego y haría cualquier cosa para esto acabara y que el virus desapareciera», confesó Díaz Ayuso, quien no obstante insistió en que si el plan ya puesto en marcha «funciona» y «se nos ayuda» desde la Administración central Madrid podrá esquivar el estado de alarma.

Y desde luego, la promesa de «ayuda» de Sánchez fue generosa, aunque no se concretó en este esperado encuentro entre los dos mandatarios, quienes dejaron para las futuras reuniones bilaterales de sus equipos el alcance de la colaboración. El jefe del Ejecutivo central ofreció «reforzar» el «esfuerzo sanitario» con más «rastreo» de casos» por parte de los militares; de «robustecer la asistencia primaria», convertida en el «gran dique de contención»; de ayudar en la «desinfección»; de «mejorar la capacidad hospitalaria», de ayuda en el «asesoramiento científico»; de «apoyo legal y jurídico» para los confinamientos; de «medios policiales, militares y sanitarios»…. «lo que se necesite porque esta pandemia es seria», dijo. «Esta segunda ola no es un juego», avisó Sánchez, no solo refiriéndose a la situación de Madrid, a pesar de expresar su preocupación porque la comunidad doblega en contagios la media nacional y triplica la ocupación hospitalaria.

Lista de agravios

Ayuso fue mucho más concreta y presentó una larga lista de agravios. Aseguró que la Comunidad de Madrid, que tiene un “déficit estimado” de los 2.500 policías, necesita agentes para ayudar a que se cumplan las cuarentenas, a militares que colaboren en las tareas de higiene de las zonas públicas y, sobre todo, reclamó con insistencia más médicos y enfermeros.

La presidenta, sin embargo y a pesar de hacer un llamamiento a Sánchez para que impulse una reforma que acelere la incorporación de profesionales de la sanidad, negó que la supuesta incapacidad de su administración para hacer de la asistencia primaria una primera barrera contra la expansión del virus o que su Gobierno no haya podido movilizar a los rastreadores necesarios, dos de sus competencias principales en esta crisis, sean los principales motivos por los que Madrid se encuentra a la cabeza de Europa en la transmisión del coronavirus. Según la presidenta, estas dos deficiencias, que Sánchez se las señaló en más de una ocasión, son meros “mantras” sin fundamento porque la comunidad, adujo, está a la cabeza en la detección real del coronavirus.