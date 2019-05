¿Qué es la bacteria 'Klebsiella pneumoniae'? Tres bebés prematuros han fallecido en dos hospitales de Cataluña en las últimas tres semanas por una infección provocada por ella ELENA MARTIN LOPEZ Madrid Martes, 7 mayo 2019, 17:50

El caso de tres bebés prematuros que han fallecido en dos hospitales de Cataluña por una infección provocada por la bacteria Klebsiella pneumoniae ha causado una gran alarma. La microbióloga Isabel Sánchez Romero, despeja las dudas sobre esta bacteria multiresistente.

¿Qué es?

«Es una bacteria Gram-negativa que forma parte de nuestra flora intestinal. Su mayor característica es que es una bacteria muy resistente a muchas clases de antibióticos distintos, por lo que reduce mucho las opciones terapéuticas que tenemos para tratar las infecciones que provoca».

¿Cómo funciona?

«A veces solo produce colonización, hay mucha gente colonizada por esta bacteria como, por ejemplo, personas que están ingresadas y sometidas a mucha medicación, principalmente, o cualquier otra persona que te puedas encontrar por la calle y que no esté enferma necesariamente, pero otras puede producir infecciones. Es decir, podemos tenerla y que no nos pase nada, pero si tenemos nuestros mecanismos de defensa alterados, entonces puede provocar cualquier tipo de infección. Es algo parecido a lo que ocurre con la bacteria e coli, que vive en el intestino y que por lo general no causa problemas pero si las condiciones del huésped lo favorecen, puede provocar infecciones e incluso la muerte».

¿Qué sintomas provoca?

Puede producir cualquier tipo de infección, una sepsis, que es una infección de la sangre, una infección de una herida, una infección intestinal...

¿Cómo se trata?

«Es difícil de tratar porque, como hemos dicho, es resistente a muchos medicamentos, pero se trata con antibióticos».

¿Cómo se transmite?

«A través del contacto de las manos si no se hace una buena higiene».

¿Cuales son los grupos de riesgo?

«Los pacientes con cáncer, trasplantados, hematológicos, es decir, aquellos pacientes cuyo sistema inmunológico está tocado porque están sometidos a mucha medicación. También los niños, sobre todo los prematuros, y las personas majores, porque su sistema inmunológico en más débil».

¿Cómo se diagnostica?

«Se hace un ensudado rectal».

¿Cómo se evita?

En todos los hospitales existen protocolos de actuación. En todos los hospitales se hace se aisla esta bacteria todos los días para evitar brotes, pero siempre puede fallar alguno de los mecanismos«.

¿Qué ha podido pasar para que mueran en tan poco tiempo tres bebés prematuros por esta bacteria?

«Los bebés prematuros tienen un sistema inmunológico poco desarrollado, por lo que tienen menos armas para luchar contra las infecciones. Si a una persona con un sistema inmunológico normal se le puede hacer difícil combatir esta bacteria, a un niño o niña prematuro muchísimo más porque aunque los medicamentos para combatir estas infecciones son fundamentales, el sistema inmunológico también juega un papel crucial a la hora de ayudar al medicamento a erradicarla. Los prematuros son pacientes de riesgo para cualquier tipo de infección, pero si encima tienen esta, que es más difícil de tratar, pues peor. Lo que habría que aclarar en estos tres casos es si los menores ya estaban colonizados y han muerto por alguna otra causa, o si han muerto por la bacteria en sí».

¿Cómo se previene un brote?

«A través de la vigilancia activa, es decir, mediante una búsqueda de bacterias multiresistentes en los pacientes que entran en el hospital».

¿Deberíamos evitar ir al hospital para no contagiarnos con esta bacteria?

«Para nada. Siempre hay posibilidad de coger una infección en un hospital, pero también la hay cuando se coge una sonda y nadie se opone a que se la pongan cuando le ingresan. Lo que hay que transmitir a la población es que si en la calle muchos somos portadores de bacterias multiresistentes, en el hospital aún más».

¿Cuál es el verdadero problema?

«El mal uso y el abuso de los antibióticos, porque cuando nos medicamos lo que estamos haciendo es alterar el ecosistema de las bacterias y si estas bacterias se acostumbran al nuevo entorno que crean los medicamentos, se vuelven resistentes y muy difíciles de tratar».

¿Qué podemos hacer?

«Desde Europa se está intentando concienciar tanto a los profesionales de la salud como a la población, que no se compren antibióticos sin receta, etcétera. Incluso se ha proclamado el Día de la Concienciación contra el mal uso de los medicamentos que es en noviembre, en el que se intenta educar sobre este tema. Obama fue uno de los primeros que impulsó el estudio sobre la aparición de bacterias multiresistentes, las causas y las medidas que había que poner para luchar contra ellas. En España existe un programa nacional que se llama PRAN que fomenta el buen uso de los antibióticos tanto en medicina como en veterinaria, porque al final a los animales también se les dan antibióticos, como es el caso de los pollos, para que engorden».