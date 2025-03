BioNTech tendría «en seis semanas» una nueva vacuna para una variante

juan carlos barrena Martes, 22 de diciembre 2020, 09:00 | Actualizado 16:13h. Comenta Compartir

El laboratorio alemán BioNTech, que junto al estadounidense Pfizer produjo la primera vacuna aprobada internacionalmente contra la covid-19, podría suministrar una vacuna adaptada a la nueva cepa del virus registrada en el Reino Unido «en seis semanas». «Técnicamente somos capaces de suministrar una nueva vacuna en seis semanas», dijo Ugur Sahin, cofundador del laboratorio alemán. «La belleza de la tecnología del ARN mensajero es que podemos directamente empezar a concebir una vacuna que imita fielmente a la nueva mutación», dijo, en una rueda de prensa, un día después de que la Unión Europea diera el visto bueno a su vacuna.

La compañía Moderna también se encuentra probando sus vacunas contra el coronavirus para ver si funcionan contra la nueva cepa.«Basándonos en los datos hasta la fecha, esperamos que la inmunidad inducida por la vacuna Moderna proteja contra las variantes recientemente descritas en el Reino Unido; realizaremos pruebas adicionales en las próximas semanas para confirmar esta expectativa», recoge el documento de Moderna.

El laboratorio alemán, creador junto a la farmacéutica estadounidense Pfizer de la vacuna contra el coronavirus que comenzará a inocularse en breve en la Unión Europea, considera que su producto también será efectivo contra la nueva mutación del virus detectada en el Reino Unido y que ha desatado la alarma en el continente europeo. «Hemos probado la vacuna hasta ahora con otras 20 variedades del virus con otras mutaciones. La respuesta inmunológica de nuestra vacuna ha logrado siempre desactivar el virus», afirma Sahin. Comenta que el virus parece haber mutado en esta ocasión con más fuerza y destaca que «ahora vamos a comprobarlo de manera experimental, lo que tardará unas dos semanas. Estamos seguros, sin embargo de que el mecanismo de efectividad no se verá afectado de manera significante».

El antígeno desarrollado por el científico alemán de origen turco está compuesto por 1.270 aminoácidos, de los que nueve han mutado en la nueva variante, menos del uno por ciento. «Nuestra vacuna contempla toda la proteína y provoca múltiples respuestas inmunológicas. De esa manera tenemos tantos puntos de enlace que el virus difícilmente puede escapar. Esto no significa que la nueva variante pueda ser inofensiva», señala Sahin, quien subraya que la vacuna de BioNTech, desarrollada sobre la base de un ácido ribonucleico ARNm, puede ser adaptada en caso de necesidad a cualquier otra variante del coronavirus rápidamente. El investigador germano declara también que el largo proceso de las autoridades europeas para autorizar su vacuna no ha afectado para nada a la cantidad de dosis de vacunas que su empresa, con sede en la ciudad de Maguncia, ha ido produciendo anticipadamente.

«Desde noviembre y anticipadamente planificamos ya la distribución de las vacunas y a ese plan nos atenemos. Lo que sí ha cambiado es la cantidad que podemos entregar este año. Pero en total no va a cambiar la cantidad de dosis que hemos prometido a la Unión Europea», declara Ugur Sahin, para el que la autorización emitida por las autoridades farmacéuticas europeas «es históricamente la más rápida con diferencia» para un medicamento. Comenta además que su empresa ha tenido que responder no solo a un gran número de preguntas de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), sino también de las autoridades sanitarias de los distintos países de la UE. «El proceso ha sido así más esforzado, pero es el necesario para atender paso a paso los procedimientos de la UE», añade el científico, quien confiesa que aún no se ha vacunado, como tampoco su esposa Özlem Türeci, que ha participado decisivamente en el desarrollo de la vacuna.

«Lo haremos llegado el momento, pero para nosotros es importante que nuestros colaboradores en la producción reciban primero las dosis necesarias», señala Sahin, quien explica que la vacuna está siendo producida ya masivamente en las plantas de BioNTech de Maguncia e Idar-Oberstein en el estado federado de Renania-Palatinado y comenzará en breve a fabricarse en Marburg en el estado de Hesse, así como en otras plantas aún por determinar. «Estamos estudiando a través de nuestra sociedad la activación de otros lugares de producción», agrega el científico alemán, que recuerda que también está produciendo la vacuna la farmacéutica Dermapharm por encargo de BioNTech. «Estamos tratando ahora de conseguir nuevos socios y aspiramos a que las dosis que estaba previsto entregar en la segunda mitad de 2021 se suministren en la primera», afirma Sahin, quien finalmente subraya que «el hecho de que la UE nos dé la oportunidad de proporcionar nuestra vacuna contra la Covid-19 supone un alivio y nos hace felices».

Entre tanto, el ministro federal alemán de Sanidad, Jens Spahn, ha anunciado que la prohibición de entrada en este país de viajeros procedentes del Reino Unido, Irlanda y Sudáfrica por la nueva mutación del coronavirus se extenderá hasta el 6 de enero. Spahn anunció anoche la publicación «urgente» de un decreto ministerial para hacer firme la prohibición, después de que este domingo se suspendiera el tráfico de pasajeros por vía aérea, pero también por mar y tierra con los citados países. Solo está permitido excepcionalmente aterrizar en Alemania aviones de transporte de carga, vuelos de aparatos médicos, de las Naciones Unidas o el Organismo Internacional de la Energía Atómica o aeronaves que retornan a sus bases en este país con sus tripulaciones pero sin pasajeros. La compañías aéreas con vuelos a destinos en esos tres estados están obligadas a suspender completamente sus operaciones.