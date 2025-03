La montaña rusa de la curva del coronavirus

Miguel Ángel Alfonso Madrid Domingo, 31 de mayo 2020, 00:42 Comenta Compartir

La sorpresa fue mayúscula cuando el lunes pasado el Ministerio de Sanidad rebajó la cifra total de fallecidos por coronavirus en 1.918 víctimas y estas pasaron de ser 28.752 a 26.834 en solo 24 horas. Una situación que, aplicando toda lógica podría parecer inexplicable, pero que las autoridades sanitarias justificaron, una vez más, alegando un cambio de criterio en el registro de los datos relativos a la epidemia en España. Este cambio de criteriose ha repetido en varias ocasiones desde que se empezaron a publicar los datos a finales de enero.

En esta última ocasión, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón –el rostro más mediático de la crisis y que ha comparecido en más de un centenar de rueda de prensa en estos últimos meses– , lo achacó a que «notificación y defunción no son lo mismo», que se habían registrado casos duplicados de fallecimientos y que todavía había «cientos de víctimas por ubicar en la lista». El epidemiólogo volvió a culpar a las comunidades autónomas de incluir casos sospechosos o probables pero que no estaban confirmados, por lo que se les eliminó del cómputo total.

Desde el pasado lunes ya no se computan las muertes diarias, sino las notificadas en las últimas 24 horas por parte de las autonomías. Esto se debe a que los registros de defunción a veces no llegan a las autoridades hasta pasada una semana, por ello ahora los fallecidos aparecen en las tablas diarias que publica Sanidad «con fecha de defunción en los últimos 7 días».

La estadística es «más real», asegura el epidemiólogo, y permite a los expertos conocer la situación con mayor precisión. Sin embargo, para los legos en la materia puede resultar más dificultoso de interpretar e, incluso, sospechoso. Como ejemplo, el viernes pasado se notificaron 39 fallecidos durante la semana anterior, pero el cómputo global de muertes había aumentado de 27.119 a 27.121 en 24 horas, es decir, la macabra lista solo había crecido en dos nuevas víctimas.

¿Murieron 38 personas a causa de la Covid-19 o solo perdió la vida una?Ninguna de las dos opciones es del todo correcta. Para conocerlo al detalle habría que esperar a que pasara la semana para calcular la media. Si nos atenemos a los datos recabados solo desde el lunes pasado (fecha desde la que se viene aplicando esta nueva metodología) habrían fallecido 40 personas al día en la última semana.

Como en toda epidemia, y como reconoció el propio Simón, nunca se llegará a conocer el número real de víctimas. La OMS mantiene su criterio de solo contabilizar las defunciones que hayan sido diagnosticadas con una prueba PCRo de anticuerpos, lo que deja fuera, probablemente, a cientos de personas que murieron por coronavirus. Según los registros civiles, entre marzo y mayo hubo 43.000 fallecimientos más de los esperados.

Estos cambios también han afectado a la cifra total de positivos, de la que se han eliminado casos duplicados o que no cumplían con la definición específica (confirmados por PCR hasta el 10 de mayo, y también por test de anticuerpos según la nueva estrategia de vigilancia que se aplica desde el 11 de mayo).

17 criterios distintos

Otro gran cambio en el criterio se produjo el pasado 18 de abril, solo tres días después de que Cataluña duplicara su número total de muertes por Covid-19 hasta las 7.097. La Generalitat incluyó en sus estadísticas sanitarias los registros de las funerarias de casos sospechosos, pero que no habían sido diagnosticados con pruebas. Esto precipitó que Sanidad, que llegó a admitir un «descontrol», pidiera a todas las comunidades que empezarar a diferenciar entre positivos por PCRy test de anticuerpos, también se eliminaron de los datos a los asintomáticos ya que que no podían ubicarse en la curva con precisión al desconocerse la fecha del inicio del contagio. Ese día se dejaron de contabilizar 1.194 personas sospechosas y se descuadró la serie histórica.El pasado 21 de mayo, el Instituto de Salud Carlos III, que hasta dicha fecha seguía llevando la cuenta, también dejó de hacerlo.

Pero este decalaje podría ser mayor. Aunque Sanidad considera oficialmente que 239.228 personas han pasado la enfermedad en España, la primera oleada del estudio de seroprevalencia (en la que se testaron los anticuerpos en 60.897 ciudadanos escogidos al azar en todo el país) demostró que el 5% de la población había sido infectada, con lo que el virus habría alcanzado realmente a 2,3 millones de individuos.

Con el número de personas que han superado la enfermedad también se han producido vaivenes constantes. Este dato no se ofreció por primera vez hasta el 25 de marzo, en el informe número 53 (ayer se publicó el 121). Pese a todo, no se especificó qué personas se consideraban en esa categoría hasta el pasado 5 de mayo, cuando se las denominó «infecciones resueltas» y en las que se mezclaron también a los pacientes dados de alta e infectados a los que se les había realizado una prueba serológica pero a los que no se le había determinado la fecha de inicio de síntomas. El 18 de mayo se publicó esta variable por última vez, con lo que, desde entonces, ya no se puede determinar el número de casos activos existentes en esta nueva fase