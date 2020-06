Cataluña abre sus discotecas pero prohíbe el baile Estos establecimientos solo podrán vender bebidas CRISTIAN REINO Barcelona Lunes, 22 junio 2020, 19:02

La entrada de Cataluña en la nueva normalidad ha permitido la apertura de todos los locales de ocio nocturno. Pero las discotecas, deben abrir con muchas limitaciones. La más significativa es que las pistas de baile estarán cerradas y por tanto no se podrá bailar. Se trata de un cambio de última hora en la normativa de la Generalitat, que en un principio sí permitía el baile en las discos. Así ha sido este pasado fin de semana. El Govern, por sorpresa, ha cambiado los criterios, cuatro días después, ante las críticas del sector hostelero, que se queja de que la Generalitat dé marcha atrás solo 72 horas después de dictar una primera resolución.

Según la orden publicada esta mañana en el diario oficial de la Generalitat, las discotecas y establecimientos de ocio nocturno sólo pueden abrir al público para el consumo de bebidas, tanto las terrazas al aire libre como los espacios cerrados. Para tomar algo, uno se puede acercar a la barra o sentarse en las mesas. La zona de baile, en cambio, no se puede habilitar para su actividad habitual. Bailar está prohibido porque no se puede garantizar la distancia de metro y medio que la Generalitat ha establecido de seguridad mínima entre las personas. Sí por contra se puede habilitar la pista de baile para la actividad de consumo de bebidas si se colocan las mesas. «En ausencia de mesas habilitadas para el consumo, no se puede acceder a la zona de baile, y habrá que establecer barreras físicas o de control permanente que garantice que no se hace uso», según la orden del Departamento de Salud.

En cualquier caso, el Govern ha introducido una salvedad en la prohibición en las discotecas. Si quienes van a utilizar la zona de baile son grupos de personas de «contacto cercano y habitual», como amigos y familiares, las zonas de baile u otras instalaciones similares situadas en todo tipo de establecimientos, incluyendo los de hostelería y restauración, los alojamientos turísticos y otros similares, pueden desarrollar su actividad. Sería el caso de bodas y banquetes. También si antes de acceder se han registrado en un control de acceso. «Una vez la Generalitat toma la decisión de permitir el uso de la pista de baile, con un 50% hasta el día 25 de junio y sin restricciones a partir del día 25 de junio, es un error volver atrás y menos sin una explicación o sin que esta decisión pase previamente por la mesa de trabajo», ha criticado la patronal de ocio nocturno Fecasarm.