Los científicos europeos exigen una estrategia continental contra el coronavirus Más de 300 expertos reclaman un mes de severas restricciones simultáneas en toda Europa

Más de 300 científicos, expertos sanitarios y representantes de instituciones médicas europeos han hecho un llamamiento a los gobiernos del continente para desarrollar una estrategia común con la que detener la propagación del coronavirus y acabar con la pandemia. «Si los gobiernos europeos no actúan ahora son de esperar nuevas olas de infecciones que tendrán consecuencias permanentes para la salud, la sociedad, el empleo y las empresas», advierten los firmantes de un manifiesto iniciado por la prestigiosa Sociedad de Institutos Max Planck en Alemania y que suscriben, entre otros, los virólogos hermanos Christian Drosten y Melanie Brinkmann. Con fronteras abiertas en toda Europa un país solo no puede mantener a bajos niveles las tasas de infección. Por eso «son indispensables una actuación conjunta con objetivos comunes de los países» y una reacción europea coordinada.

Publicado por la revista científica 'The Lancet', el manifiesto señala que el objetivo debe ser reducir el número de nuevas infecciones en todo el continente a menos de diez casos diarios por cada millón de habitantes de manera continuada y sostenible. Eso significa en el caso de Alemania mantener el actual «cierre duro» de la vida pública hasta reprimir los contagios a varios cientos diarios y no decenas de miles como sucede actualmente. Los demás países deberían igualmente establecer restricciones máximas de manera simultánea durante un periodo de mínimo de un mes. «La cifra de fallecimientos no conseguirá reducirse si seguimos registrando tantas infecciones», advirtió la iniciadora del manifiesto y directora de un grupo de investigación en el Instituto Max Planck de Dinámica y Autoorgarnización de Gotinga, Viola Priesemann, durante la presentación de la iniciativa en una videoconferencia junto a la viróloga de Ginebra Isabella Eckerle y la politóloga vienesa Barbara Prainsack.

«El virus no respeta fronteras y una fuerte propagación en una región amenaza inmediatamente la estabilidad de las regiones limítrofes. Está claro, necesitamos una actuación conjunta europea para reducir drásticamente los casos de infección», subrayó Priesemann, quien aseguró que «en cuatro semanas podríamos alcanzar ese objetivo», aunque teniendo sumo cuidado de no bajar la guardia. «Con un índice bajo de casos es posible aliviar las restricciones, pero habría que controlar minuciosamente la situación», añadió, ya que aplicando cierres locales y restricciones de movimientos podrían evitarse nuevos brotes.

Los firmantes exigen que en llegado ese momento se mantengan medidas básicas como el uso de mascarillas, higiene frecuente, reducción moderada de contactos, test frecuentes y el rastreo de posibles cadenas de infección, una medida esta última que ya no se puede llevar a la práctica en la mayoría de los países debido a la elevada tasa de contagios que desbordan a las oficinas sanitarias responsables de los seguimientos. Los expertos exigen además una estrategia a largo plazo regional, nacional y continental para la eliminación del virus, el seguimiento de las infecciones y la vacunación de la población con el objetivo también de proteger a las personas más amenazadas por la pandemia.