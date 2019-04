¿Tú también comes mal los plátanos? Aunque es una de las frutas más consumidas, pocos conocen realmente cómo se debe de comer EL COMERCIO Gijón Lunes, 22 abril 2019, 06:43

Es una de las frutas que más se comen y, de las más beneficiosas por sus nivel nutricial. Aun así, no sabemos sacarme el máximo partido y es común cometer un fallo a la hora de comerlo. Seguramente, tú también seas de los que les retiras las hebras una vez pelado. Error.

La razón por la que no se deben retirar las hebras al plátano es muy sencilla. Los paquetes de floema, como se llaman estas partes molestas del plátano, son verdaderas fuentes de nutrientes. Además, investigadores del del Dole Nutrition Institut han desvelado que estos hilos tienen una mayor concentración de fibra, lo que es muy beneficioso para el organismo.

No solo son buenas para nuestro organismo sino que las hebras son un indicativo para saber si esta fruta está lista para comer: si los nutrientes aún no se han distribuido a lo largo de la fruta, los floemas permanecen más apretados y, por lo tanto, el plátano aún no está maduro. Por ello, en las piezas maduras los hilos se pueden retirar con facilidad.

Otra parte del plátano que tiene su interés es la piel. Contiene dos pontentes antioxidantes, polifenoles y carotenoides, además de vitaminas B6 y B12, magnesio, potasio, fibra y proteínas, según un estudio publicado en 2011 en el Journal of Applied Biochemistry and Biotechnology

El consumo de esta fruta se recomienda especialmente en casos de anemia o fatiga, tensión arterial alta, estreñimiento, acidez y ardoz de estómago, enfermos de artritis y gota, nefritis y cálculos renales.