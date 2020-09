Comida apta en el cubo de la basura La fruta es uno de los alimentos que más se desperdician. / R. C. Los hogares españoles desechan semanalmente 25,5 millones de kilos de alimentos, sobre todo fruta, verdura y pan fresco JOSÉ ANTONIO GUERRERO Madrid Martes, 29 septiembre 2020, 10:27

Si cuando salimos de casa no nos dejamos las luces encendidas, hay que conseguir que ninguna pieza de fruta, de verdura o cualquier otro alimento apto para su consumo acabe en el cubo de la basura. Con esta premisa se celebra hoy por primera vez el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, una fecha con la que la ONU busca concienciar a la población de que no se puede esperar poner fin a la malnutrición y erradicar el hambre si no se disminuye el desperdicio de alimentos.En la Unión Europea, España es el séptimo país que más comida desperdicia, con 7,7 millones de toneladas al año, según el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente. En términos económicos, supone la pérdida de 3.000 millones de euros anualmente. Y eso que, aproximadamente, 1,2 millones de toneladas son aptas para el consumo.

Los hogares españoles vienen desechando semanalmente 25,5 millones de kilos de alimentos. Y ocho de cada diez tira alimentos a la basura (sin procesar) por no considerarlos en buen estado. Frutas, verduras y pan fresco, son los alimentos más desechados, representando el 48,1% del volumen de desperdicios.

Además, no desaprovechar la comida ayuda a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la bajada del gasto energético o el mejor uso de recursos como la tierra y el agua, entre otros beneficios. Un ejemplo, cuando tiramos a la basura ese kiwi que presenta mal aspecto por fuera, pero que seguramente sigue delicioso y nutritivo por dentro, estamos contribuyendo indirectamente a potenciar el cambio climático, pues esa pieza de fruta importada de Nueva Zelanda ha empleado medios de transporte que emiten toneladas de CO². Por eso la ONU y otras organizaciones insisten en que luchar contra el desperdicio es una de las formas más sencillas de evitar el cambio climático.

Al abrigo de este movimiento social para evitar el desperdicio alimentario han surgido varias aplicaciones, desde por ejemplo Too Good To Go que permite a los usuarios comprar la comida sobrante de un establecimiento a precios más baratos a Phenix, que tambien ayuda a darle una segunda vida a todo aquello que se va a tirar en los comercios por un precio más económico. Precisamente con motivo de este Día Internacional, Phenix ofrece una serie de consejos que se pueden seguir día a día para mejorar los hábitos de consumo. Estas son sus principales recomendaciones:

1) Planificar el menú semanalmente: Calcular con sentido común cuánto se va a consumir en el desayuno, comida y cena durante toda la semana.

2) Revisar periódicamente los alimentos: Comprobar la comida que se tiene en el frigorífico, congelador y la despensa del hogar.

3) Colocar los alimentos para consumirlos adecuadamente: Utilizar los trucos más eficientes que se usan en los almacenes. Así, para los productos perecederos, seguir el sistema FIFO («Primero en entrar, primero en salir»). Por su parte, para los no perecederos, usar el sistema LIFO («Último en entrar, primero en salir»).

4) Hacer una lista: A la hora de comprar, anotar los productos que se necesitan y ceñirse a esa lista. Es preferible también no caer en la tentación de las ofertas.

5) Ir a comprar con más frecuencia: Comprar solo lo que se necesite. Para que sea más sostenible

6) Conservar los productos adecuadamente: Los alimentos deben ser almacenados entre 1 y 5°C para una máxima frescura y longevidad. Hay que chequear que la nevera o el congelador cierre bien.

7) Servirse con racionalidad: En el momento de las comidas, lo más conveniente es no comer con los ojos y medir lo que se vaya a ingerir, sobre todo en el caso de los niños.

8) Guardar las sobras: Los restos que no se vayan a comer se pueden enfriar, almacenar en el refrigerador y consumirse otro día. Incluso cuando se va a un restaurante, no hay que tener reparo a poder llevarse en un recipiente lo que no se ha ingerido.