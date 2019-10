Cómo saber si eres una Persona Altamente Sensible (PAS) El Comercio El doctor en fisioterapia y escritor Eduardo Llamazares explica las características de este tipo de personas ELCOMERCIO.ES Martes, 29 octubre 2019, 13:35

Aproximadamente dos de cada diez personas en todo el mundo tienen una mayor actividad de procesamiento sensorial que el resto. Esto significa que perciben y procesan la información sensorial de manera diferente, lo que se denomina 'Sensibilidad de Procesamiento Sensorial' (SPS), y para el público general se nombra esta característica como alta sensibilidad o Personas Altamente Sensibles (PAS).

Los individuos con PAS son más perceptivos, demuestran mayor grado de actividad sensorial y más profundidad a la hora de elaborar pensamientos. También suelen ser más creativos y son capaces de fijarse en pequeños detalles que suelen pasar desapercibidos entre las personas con un nivel de sensibilidad inferior —que suponen entre el 80 u 85 % de la población mundial.

El doctor en fisioterapia Eduardo Llamazares y autor de 'Mente, ¡déjame vivir!' forma parte de algunos grupos de personas que, como él, tienen una elevada sensibilidad. Pero, ¿qué quiere decir ser PAS? El doctor en fisioterapia y autor de 'Mente, ¡déjame vivir!', Eduardo Llamazares, explica que «no hay ninguna prueba diagnóstica porque no es ninguna enfermedad ni patología». La psicóloga estadounidense Elaine Aron ha diseñado un test para conocer si se tiene este rasgo de personalidad. «Por ejemplo —explica Llamazares—, a las personas PAS nos afecta más la cafeina o el té; también somos más sensibles a los ruidos, a las escenas de violencia; solemos ser muy amigables pero necesitamos también de cierto aislamiento para desconectar de todos los estímulos que recibe nuestro cerebro y empatizamos mucho con otras personas, tenemos muy desarrollada la capacidad de ayudar a los demás», confiesa.

¿Ser PAS puede estar relacionado con padecer depresión?

Pero las personas con PAS presentan sensaciones mucho más desarroolladas que el resto de individuos. «Ser más sensible no te hace ser mejor persona, pero tampoco es sinónimo de debilidad. Sí que hay una tendencia al sufrimiento y a defenderse de todo, a estar en alerta. Cuando no hay un autoconocimiento de esta sensabilidad es cuando puede surgir ese victimismo de la propia personalidad y ahí es cuando llega el aislamiento e incomprensión. Está también asociado a la autoexigencia y al perfeccionismo», añade Llamazares.

Estas características pueden llevar a pensar que la depresión puede afectar en mayor medida a las Personas Altamente Sensibles. Llamazares relaciona ligeramente estos dos conceptos. «Una investigación del Dr. Michael Pluess dice que si la alta sensabilidad no viene gestionada en las etapas de la vida, en niños y adolescentes, se asocia en la edad adulta a depresión y ansiedad. Es fundamental que desde la niñez se detecte esta sensibilidad. Hay niños muy sensibles que si se les enseña a gestionar este rasgo evitarán muchos problemas futuros relacionados con la personalidad y la salud».

Animales con mayor actividad de procesamiento sensorial

Pero este diagnóstico no se presenta únicamente en humanos, sino que más de 100 especies animales también tienen más desarrollada la capacidad de procesar sentimientos.