¿Es conveniente vacunar contra la covid a menores de 15 años?

30 mayo 2021

Luz verde a la vacunación de los menores de 12 a 15 años, que podrán recibir la dosis de Pfizer. Aunque algunos padres tienen dudas. Los adolescentes de ese rango de edad están deseando que les toque vacunarse. Pero no todos los expertos lo ven prioritario en este tipo de edades. Para Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, «hay que hacer las cosas primero a quien toca primero por edad y riesgo. Luego ya se llegará a la población joven». Para muchos la vacuna es la única alternativa. Aún no hay fecha, pero hemos podido comprobar que ganas no faltan.