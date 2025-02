Ayuso: «En principio, Madrid no se cierra» Crece la presión para que la presidenta acepte el cierre de todas las comunidades en Pascua | Sanidad quiere la unanimidad en el Consejo Interterritorial de hoy porque no puede imponer el confinamiento perimetral sin un nuevo estado de alarma

De nuevo todas las miradas puestas en Madrid, la comunidad que más laxa se ha mostrado en las restricciones contra la pandemia y la región que desde el principio se ha negado a usar el cierre perimetral de la autonomía como herramienta para combatir al virus. El Ministerio de Sanidad y varias comunidades, entre ellas varias 'populares', han redoblado su presión en las últimas horas sobre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para que acepte esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud un acuerdo para el confinamiento perimetral de todas las comunidades peninsulares en Semana Santa como forma de reducir la movilidad para tratar de contener los contagios.

Sin embargo, la ofensiva no pareció tener efecto. «Aún es pronto para decidir sobre Semana Santa pues el virus nos obliga a hacerlo con 15 días de antelación. En principio, el toque de queda no se mueve y la región no cierra. Pero serán nuestros sanitarios quienes nos indiquen el camino», apuntó Ayuso poco antes de que empezara el Consejo, dejando clara su decisión de desmarcarse del acuerdo del resto de las autonomías no insulares.

«Por ahora la actividad va a quedar como hasta ahora. No veo mal que haya ciudadanos de otros rincones de España o turistas de otros países que vienen a nuestros museos, o a mover la economía a través de los restaurantes, siempre que se cumplan y en todo momento las recomendaciones sanitarias», insistió, al tiempo que mostró sus reticencias a los cierres perimetrales como técnica para frenar la transmisión. «Abrir o cerrar una comunidad a estas alturas no provoca más olas. No soy partidaria de cerrar si la situación es buena y creo que es positivo que pueda haber ciudadanos que puedan ir a su segunda vivienda o venir a Madrid a mover la maltrecha economía si se cumplen las normas», reiteró.



La contraoferta de Madrid este miércoles fue sorpresiva: que «al menos» las personas ya vacunadas puedan «moverse libremente» por todo el país, según propuso el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, quien insistió, no obstante, en que la postura oficial del Ejecutivo regional es «levantar las restricciones lo antes posible».

La fallida cruzada para convencer a Ayuso la encabezaron tres comunidades del PP (Castilla y León y Andalucía), además de otros territorios como Asturias, Navarra o la Comunitat Valenciana, que movilizó a las regiones colindantes (Murcia, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón y Baleares) para cerrar sus frontera ante la 'amenaza' madrileña. Contactos directos e indirectos y declaraciones públicas y privadas se repitieron durante todo el para que el Ejecutivo de la Puerta del Sol aceptara el documento marco redactado por la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad a petición de la propia Carolina Darias, que plantea que las comunidades mantengan sus 'fronteras' cerradas hasta después de Semana Santa (en la actualidad solo Madrid y Extremadura en la península tienen sus confines abiertos).

«O todos o nada. No puede ser que una comunidad determine por todas las demás», llegó a espetarle hoy a la líder madrileña la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, mientras la mayoría de las comunidades miraban de reojo a Madrid mientras reclamaban al Gobierno central que coordinara la respuesta para esta Navidad.



En Sanidad saben que Ayuso tiene la sartén por el mango si se obstina en no cerrar la comunidad a pesar de que la práctica totalidad de territorios han pedido al Gobierno central que fije unas reglas comunes para la próxima Pascua. El Consejo Interterritorial no tiene capacidad de imponer legalmente nada, pues es un simple órgano de coordinación, por lo que sus acuerdos solo tienen capacidad vinculante en caso de unanimidad.

Un estado de alarma 'ad hoc'

El temor en el departamento que dirige Carolina Darias es que el Gobierno de Madrid, que ya ha dicho en varias ocasiones que no se plantea cerrar en Semana Santa a pesar de ser la comunidad con mayor incidencia del país y que lo que se está planteando ahora es suprimir el toque de queda, es que se enroque en su posición y haga saltar por los aires un acuerdo de máximos. O que, incluso, fuerce a las malas la aprobación de un estado de alarma 'ad hoc' (como ya ocurrió en el Puente del Pilar) para forzar a Madrid a cerrarse, ya que el actual decreto permite a las autonomías ordenar sus confinamiento perimetral hasta el 9 de mayo, pero no le obliga a hacerlo.

La hipotética negativa de Ayuso a encerrarse solo tendría consecuencias prácticas solo si algún otro gobierno autonómico se sumara a su iniciativa de no confinar su perímetro. Si Madrid es la única autonomía abierta en la península sus vecinos no podrían trasladarse a ninguna otra comunidad y también tendrían muy complicado viajar al extranjero, habida cuenta las restricciones extremas que siguen vigentes para los turistas internacionales.

Solo podrían desplazarse a las islas. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, aseguró este miércoles que el archipiélago no se cerrará, pero que su Ejecutivo arbitrará mecanismos de «dureza» para Semana Santa con el fin de contener la propagación del coronavirus,

La aprobación de un cierre perimetral conjunto sería, en cualquier caso, un acuerdo de mínimo porque en cualquier caso habrá 17 Semanas Diferentes, dado que las restricciones vigentes en los diferentes territorios siguen siendo muy dispares, como dispar es el grado de propagación del virus en cada una de las comunidades y ciudades autónomas.