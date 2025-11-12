El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La dieta líquida, solo como emergencia: el aparato digestivo necesita entrenamiento

La nutricionista Laura Pire habla sobre las nuevas propuestas de alimentación como batidos o polvos

Laura Pire

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:44

Comenta

Existen nuevas propuestas de alimentación completa que resultan cómodas, sanas, nutritivas e hidratantes. Estas cualidades que aportan resuelven el problema de la comida cotidiana, que hacemos con prisas, de cualquier manera y que parece que justifica que necesitemos una solución drástica como la dieta líquida. Batidos, mezclas, polvos con agua o leche que se convierten en un menú completo. Como emergencia está bien, pero poco tiempo después de consumirlas descubrimos en las consultas que la comida «normal» empieza a sentar fuerte, con digestiones pesadas y lentas.

Este tipo de comentarios nos hacen investigar si se están utilizando alimentos en modo «dieta líquida». Los dientes necesitan morder, la musculatura del estómago necesita ejercitarse y el movimiento de empujar el bolo alimenticio desde el esófago por todo el tracto digestivo necesita trabajar las distintas texturas. Es importante que no se le olvide cómo se hace el proceso. Una digestión pesada o lenta, sin más molestias, también es normal. Fabes, cordero y arroz con leche dan trabajo y está dentro de lo normal que así sea. De vez en cuando, a modo de recuerdo, es un gran entrenamiento.

