España desciende de los diez mil contagios diarios Es la primera vez en dos semanas que no se supera esa barrera, mientras bajan los enfermos por la covid-19 hospitalizados

Daniel Roldán Madrid Martes, 29 de septiembre 2020, 21:40 | Actualizado 22:33h. Comenta Compartir

La segunda ola de la pandemia de la covid-19 ofreció un pequeño respiro después de muchos días de incrementos que no se habían visto ni en los peores días del confinamiento. El Ministerio de Sanidad comunicó anoche –«Problemas técnicos», según indicó el ministro Salvador Illa, impidieron su publicación habitual a media tarde– que había 9.906 contagiados más en España. Es la primera vez en dos semanas, concretamente desde el 15 de septiembre, que las comunidades autónomas notifican menos de diez mil nuevos contagios. Entonces, fueron 9.437 nuevos contagios. Son ya 758.172 los ciudadanos que han dado positivo desde el comienzo de la enfermedad.

Por el contrario, se contabilizaron 203 fallecidos más con respecto al anterior comunicado ministerial. La pandemia ha matado a 31.614 personas desde febrero.

Los casos diagnosticados en los últimos catorce días ascienden hasta los 138.277, lo que supone un incremento de 5.528 con respecto al penúltimo informe publicado por el Ejecutivo. Esto provoca que la incidencia acumulada (IA, los casos diagnosticados por cada cien mil habitantes) vuelva a subir cuatro puntos: ya está en los 294,04 casos.

Al igual que en la jornada anterior, las tres primeras comunidades con este indicador más alto son Madrid (784), Navarra (685) y La Rioja (463). En el otro lado de la balanza se sitúan Canarias (107,83 por cien mil habitantes), Comunidad Valenciana (107,90), Galicia (111,43 casos) y Asturias (121,24 casos). Andalucía, con una IA de 169, decidió este martes regular las reuniones familiares a seis personas (como la gran mayoría de los Ejecutivos autonómicos) al detectar que ocho de cada diez nuevos casos se producen en estos ámbitos.

Menos camas

No sobrepasar la barrera de los diez mil contagios diarios, no fue la única cifra buena conocida este martes. Descendieron los pacientes ingresados en los hospitales españoles: se pasó de los 11.147 comunicados por el lunes a los 10.941 de este martes. Una bajada de 206 personas, que no se tradujo en más salidas de las unidades de cuidados intensivos. Estos servicios acogen ya a 1.535 personas graves, seis más que en el penúltimo informe ministerial.

Este descenso apenas afectó a la ocupación hospitalaria, que casi calcó los datos de la jornada anterior. Por un lado, el uso de camas hospitalarias convencionales por parte de pacientes con covid descendió dos décimas hasta los 9,41%; por otro lado, en las UCI se dio la situación inversa: subió un poco (0,7%) para dejar la cifra de ocupación rozando los 18 puntos (17,98%). Pero la situación es bastante dispar. La Rioja, por ejemplo, logró bajar casi dos puntos esta presión en las UCI (ahora roza el 34%), mientras que Madrid se mantiene estable (apenas siete décimas más para firmar un 41,87% de ocupación). Y Extremadura subió un punto: del 13,57% al 14,57%.

En cuanto a los ingresos y las altas hospitalarias se apreció un incremento considerable en este último parámetro: 1.389 personas abandonaron los centros sanitarios, casi mil más (967) que en la jornada precedente. Por su parte, ingresaron 1.209 enfermos, 254 más que el lunes. La Comunidad de Madrid fue la región con más casos en ambos casos: 427 ingresos y 499 altas.