España se mantiene en 191 contagios diarios pero empiezan a encenderse las alarmas

España se mantiene hoy en 191 contagios diarios, exactamente la misma cifra notificada el viernes, a pesar de los rebrotes que sacuden toda la geografía nacional durante esta primera semana de 'nueva normalidad'. De hecho, los nuevos focos han dejado de ser, al menos por el momento, los grandes productores de infectados para las estadísticas oficiales, que este sábado encabezaron las dos comunidades que desde el inicio han sido azotadas con fuerza por la Covid: Cataluña, que comunicó 72 contagios, y Madrid, con 36. Las dos autonomías que esta semana están sufriendo con más fuerza los temidos rebrotes, Aragón y Andalucía, se situaron por detrás en el ránking de nuevos casos con 28 y 18 positivos respectivamente.

Pero esas cifras desnudas podrías ser un espejismo. Y es que aunque los nuevos focos no irrumpieron con fuerza en las tablas diarias de Sanidad, lo cierto es que los parámetros de este sábado no fueron buenos y sobre todo parecen confirmar que la pandemia ya no solo no está en retroceso sino que pudiera ser que tampoco se hallara en un periodo de estancamiento tal y como ha defendido esta semana el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.

Hoy fueron, de nuevo, varios los indicadores que apuntaron que la expansión del coronavirus habría tomado nuevos bríos en las dos últimas semanas, tras un descenso continuado desde que en la primera semana de abril se alcanzara el pico de la epidemia. Es cierto que el departamento que dirige Salvador Illa solo sumó este sábado 191 nuevos casos, pero el escrutinio detenido de las estadísticas totales oficiales revela que en las últimas horas la cifra de positivos desde que comenzara la actual crisis sanitaria ha pasado de 247.905 a 258.469. O sea, 564 de aumento interdiario.

Pero los signos inquietantes van más allá. Los casos con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días, probablemente el indicador que de manera más fiel mide la evolución de la pandemia, hace cuatro días que crece de manera preocupante. Hoy se situó en 315 positivos, frente a los 275 del viernes o los 259 del jueves. Este indicador el jueves 18 de junio, cuando España vivía la mejor situación epidemiológica de los últimos días, bajó hasta 143 nuevos contagiados, menos de la mitad que hoy.

Otros parámetros estadísticos de hoy confirman que la tendencia no es ya, ni mucho menos, tan optimista como a mitad de este mes. Los casos diagnosticados durante los últimos 14 días repuntaron este sábado por tercer día consecutivo, situándose en 3.696 positivos. Lo mismo ocurrió con la 'incidencia acumulada', (IA), el número de diagnosticados en las últimas dos semanas cada 100.000 habitantes, que sumó tres días de aumento hasta situarse en los 7,86 enfermos.

Ninguno de los grande indicadores sobre la «evolución de fondo» de la pandemia se ha disparado de manera exponencial -explicaron los epidemiólogos que asesoran a Moncloa- pero todos ellos parecen haber «tocado suelo» esta semana.

Por otro lado, las estadísticas de Sanidad sobre la mortalidad de la pandemia, un día más sin actualizar, destacaron que el número total y oficial de fallecidos se sitúa en 28.341, solo tres muertos más notificados en las últimas horas. Según el CCAES, se comunicaron 13 víctimas mortales con fecha de decesos en las última semana.