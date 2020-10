España roza los 12.000 casos espoleada por el récord de 5.187 contagios de Madrid La incidencia acumulada escala hasta los 273 casos a nivel nacional y se dispara hasta los 710 en la Comunidad Varias personas con mascarilla suben a un autobús. / Efe MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Martes, 6 octubre 2020, 19:48

Los brotes verdes de esta segunda oleada siguen siendo muy débiles. España, un día más, se mostró incapaz de asentarse por debajo de los 10.000 nuevos casos diarios -el listón que a corto plazo se ha fijado Sanidad- dejando cada vez más claro que en esta segunda onda no hay realmente un pico de la curva como tal, ya que en realidad se está llegando a una meseta con altibajos. Y es que el Ministerio de Sanidad sumó este martes 11.998 nuevos contagios diarios, una cifra muy similar a las que se vienen registrando, con oscilaciones, desde mitad de septiembre y que confirma que el país, que ya alcanza los 825.410 positivos, se encuentran en una fase de control del virus gracias a la evolución positiva de poco más de la mitad de las provincias, pero que otra buena parte del territorio todavía no ha sido capaz de embridar la transmisión de la covid.

Y sin, duda, a la cabeza de este segundo grupo de cola se situó, una jornada más, la Comunidad de Madrid, que hoy sumó 5.187 nuevos contagios, cifra récord en su histórico durante esta 'nueva normalidad'. Sin embargo no fue ninguna sorpresa que solo Madrid acumulara casi la mitad de nuevos positivos de todo el país, algo que no había pasado antes con ninguna comunidad durante esta pandemia. El lunes, la comunidad había sumado 'solo' 6.616 casos en tres días y era esperable que ese retraso en las notificaciones se tradujera hoy en un 'boom técnico', que no obstante, no quebraría -según el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso- la fuerte tendencia a la baja de los contagios en la región.

Obviamente la entrada masiva de notificaciones desde Madrid hizo dispararse la famosa incidencia acumulada (IA), el número de casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que pasó en solo 24 horas de 586 positivos a 710, a años luz de los 50 casos cada 100.000 habitantes que Sanidad considera un número controlable de contagios o todavía muy lejos del listón de los 500 positivos con los que el departamento de Illa ha obligado a confinar las grandes ciudades madrileñas.

La incidencia a nivel nacional escaló hasta los 273 casos desde los 254 positivos del lunes, el más alto nivel de transmisión de toda la Unión Europea y de los más elevados de los países de todo el planeta con registros fiables.

Que la situación de Madrid sigue siendo el gran problema de la pandemia en todo el país dan buena cuenta los casos con fecha de diagnóstico en las últimas 24 horas. En todo el país, según Sanidad, hubo 4.030 positivos. Solo en Madrid se computaron 1.690 de ellos. Ni siquiera la suma de las cinco comunidades que siguieron a Madrid alcanzó los contagios registrados en la región: País Vasco con 323, Aragón con 289, Navarra con 272, Andalucía con 261, y la Comunidad Valenciana con 213 casos.

Pero más allá de los posibles retrasos de Madrid que desataron estas estadísticas tan preocupantes, es cierto que los indicadores asistenciales de la comunidad, aunque siguen siendo muy negativos, no están empeorando en los últimos días. El porcentaje de camas en Madrid ocupadas por pacientes covid se situó hoy en un 22%, un ratio similar al de mediados de septiembre, lejos de los récords del 26% de finales del pasado mes, aunque todavía muy por encima de la media nacional que se situó en un 9% y bajando.

La situación de las UCI en Madrid, el verdadero quebradero de cabeza de los expertos de Sanidad, es parecida. Hoy la ocupación de las unidades por enfermos de coronavirus bajó hasta 40% frente, unos ratios que no se veían desde hace diez días, si bien muy por encima de la media española que se situó este martes en un 17%.