Los españoles caminamos más desde la llegada de la pandemia

Basta perder un hábito que considerábamos cotidiano para percibir el valor de su presencia. Los españoles permanecimos largo tiempo encerrados en nuestros hogares, confinados a cuenta de la inesperada llegada de la covid 19. Cuando la desescalada retornó, pasear se convirtió en un hábito más vital que saludable. Desde entonces, los españoles caminamos más.

El estudio Movilidad Activa y los Hábitos de Caminar pone cifras al cambio de tendencia. Según una encuesta realizada por Zurich Seguros y Kantar a 1.500 personas de todo el país, el 85% de los españoles camina habitualmente, una práctica que ha ganado seguidores después de un año en el que la mayoría de las actividades deportivas y de ocio han estado sujetas a restricciones.

El 20% de los encuestados asegura andar más ahora que antes de la pandemia. El principal motivo por el que suelen caminar es estar activos (53%), seguido por la salud (53%) y para hacer deporte (34%). Por otro lado, el 29% señala que caminar les ayuda a pensar.

De media, los españoles caminan una hora y media a un ritmo moderado, sobre todo por la ciudad (en 57% de las ocasiones frente al 49% en que lo hacemos por el campo) y dos o tres días a la semana.

Entre los beneficios que aporta, los encuestados destacan el bienestar físico (69%), la posibilidad de desconectar (53%), el bienestar mental (48%) y la relajación (47%). El 52% de quienes salen a caminar se viste con ropa y calzado deportivo para practicar esta actividad, el 31% lleva ropa normal, pero con zapatillas, y el 17% se viste de calle.

La manera de afrontar la actividad también marca el ritmo al andar. Los que consideran que caminar es una actividad social llevan un ritmo de paseo (84%), mientras que quienes lo enfocan como un deporte prefieren andar a un ritmo rápido (16%).

Entre estos últimos, el porcentaje de los que usan equipamiento deportivo sube al 60%. Además de la ropa y el calzado, casi la mitad suele usar dispositivos o aplicaciones para monitorizar sus recorridos: smartwatches y las pulseras de actividad o aplicaciones como Google Fit, Strava, Runtastic Steps y de podómetro para móvil.

¿Con quién te irías de paseo?

Los días favoritos para salir a andar son los sábados y domingos. Además, se trata de una actividad muy social, ya que seis de cada diez españoles salen a caminar acompañados y el 69% dejaría de pasear si tuviera que hacerlo solo. ¿Con quién preferimos pasear? Los acompañantes predilectos son la pareja (32%), la familia (17%) y los amigos (13%).

Quienes no caminan nunca, un 15%, lo achacan a la falta de tiempo (34%) y a que lo consideran una actividad aburrida (28%); aunque otros también aducen que no les gusta hacerlo solos (17%) o que no se encuentran en las condiciones físicas adecuadas (12%).

Sin embargo, uno de cada tres se plantearía empezar a caminar regularmente por motivos de salud o si algún amigo o familiar le pidiera acompañarle. El 14% también lo haría si tuviera cerca más sitios agradables para hacerlo.