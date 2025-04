Los españoles, entre los que peor valoran a su Gobierno ante la covid-19

Álvaro Soto Madrid Lunes, 5 de octubre 2020, 20:26 Comenta Compartir

Los españoles suspenden la gestión que el Gobierno ha desarrollado durante la crisis sanitaria de la covid-19, según una investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) en colaboración con la City University of New York Graduate School of Public Health (CUNY SPH) y otras instituciones internacionales y cuyos resultados se publicaron este lunes en la revista científica 'Plos One'. De acuerdo a esta encuesta, que se ha realizado en países duramente golpeados por la pandemia del coronavirus, la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez obtiene una nota de 44,68 sobre 100, y España figura en el lugar 15 de las 19 naciones analizadas.

Por países, los ciudadanos más satisfechos con la gestión de la emergencia son los chinos, que dan a su Gobierno 80,48 puntos; los surcoreanos, con 74,54 puntos; y los surafricanos, con 64,62. Por detrás de España solo se sitúan Suecia, que intentó la polémica 'inmunidad de rebaño' (42,07), Polonia (41,28), Brasil (36,35) y Ecuador (35,76). En líneas generales, el documento muestra que los países que mejor opinión tienen de la gestión de sus líderes políticos fueron los asiáticos y los que tienen peor concepto fueron los europeos y los suramericanos, pero los ciudadanos de Alemania, Italia o Estados Unidos sí aprueban la actuación de sus Gobiernos al otorgarles calificaciones por encima de los 50 puntos.

El estudio se realizó a través de un cuestionario llamado 'Covid-Score' que contenía varias preguntas sobre asuntos relacionados con la emergencia sanitaria, como la claridad de la comunicación del Gobierno durante la pandemia, la facilidad de los ciudadanos para acceder a tests gratuitos, la existencia de rastreadores o la calidad de los sistemas de salud nacionales. Los investigadores han entrevistado a 13.400 personas en los 19 países analizados y en el caso de España, ha habido 748 participantes, que han valorado, sobre todo, la cooperación del Gobierno con otros países y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (con una puntuación media de 3,46 sobre 5), mientras que la pregunta peor calificada fue la del acceso a pruebas diagnósticas covid-19 gratuitas y fiables en caso de tener síntomas (2,09 sobre 5).

«La nota promedio está fuertemente asociada con el nivel de confianza en el gobierno», aseguran los investigadores. «Sabemos que la adopción y cumplimiento de medidas preventivas depende mucho de la confianza que tiene la sociedad en los expertos de salud pública, en los sistemas de salud y en la ciencia», subraya Ayman El-Mohandes, decano de la CUNY SPH. Por el contrario, una mayor mortalidad por covid-19 o una mayor proporción de participantes directamente afectados por la enfermedad se relacionó con una menor nota promedio para el país.

En todos los países, las cuestiones relativas a la protección y asistencia a grupos vulnerables y a la ayuda para cubrir necesidades básicas de ingresos, comida y abrigo obtuvieron una puntuación muy por debajo de la media, «lo cual subraya», según los autores del estudio, «la necesidad de atender de manera particular a la población más vulnerable». Pero la atención a la salud mental fue el asunto con la peor nota promedio entre países.