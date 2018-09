Este medicamento puede aumentar hasta un 50% el riesgo de sufrir un infarto El British Medical Journal ha publicado las conclusiones de un estudio que alerta sobre un fármaco muy común EL COMERCIO Gijón Domingo, 9 septiembre 2018, 04:46

Un estudio médico llevado a cabo en el Hospital Universitario de Aarhus (Dinamarca) ha dado la voz de alarma sobre el diclofenaco, un fármaco muy común en todos los hogares ya que se vende bajo nombres tan conocidos como el de Voltarén. Alerta sobre el medicamento porque el estudio que ha analizado a 6,3 millones de pacientes ha determinado que esta medicina dispara la posibilidad de sufrir un infarto.

Según publica IDEAL, las conclusiones de dicho estudio se han publicado en el British Medical Journal y determina que quienes toman este fármaco tienen un 50% más de posibilidades de sufrir un infarto o ataque al corazón que quienes no lo toman. No obstante, no se trata de la primera vez que un medicamente antiinflamatorio no esteroideo (AINE) de estas características aparece señalado por las autoridades sanitarias. De hecho, Reino Unido tiene prohibida su venta sin receta.

El estudio del hospital danés tomó como muestra a esos 6,3 millones de pacientes que habían estado tomando este medicamento de manera regular durante al menos un año entre 1996 y 2016. Así fue como se determinó que quienes tomaban este tipo de medicamentos en vez de Ibuprofeno o Paracetamol, tenían más posibilidades de sufrir una arritmia cardíaca a los 30 días de haber iniciado el tratamiento.

La investigación concluye que las posibilidades de padecer una dolencia cardíaca aumentaban conforme lo hacía el tiempo en que el paciente seguía consumiendo este fármaco independientemente de la edad y el sexo. Por ello, el investigador jefe del estudio, Morten Schmidt, sostiene que «no debería venderse sin receta».