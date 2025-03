Fallece una joven embarazada en Granada, víctima de la covid-19

JOSÉ E. CABRERO y M. VICTORIA COBO Granada Miércoles, 9 de diciembre 2020, 12:42 Comenta Compartir

Una mujer granadina ha fallecido víctima de la covid-19. Era joven, no pasaba de los treinta años. Y estaba embarazada. «Desconozco el caso, pero sea como sea, es un drama enorme», lamenta Jorge Fernández Parra, presidente del Colegio Médico y ginecólogo en el Hospital Materno Infantil de la capital. Fernández indica que, con respecto a la primera ola, han visto «una mayor incidencia de pacientes covid en mujeres embarazadas». La diferencia, subraya, es que «en la primera ola los casos, aunque menos, fueron más graves».

El decano de los médicos, además, insiste en que el embarazo no supone un factor de riesgo a la hora de contagiarse de la covid-19, por lo que no se debe crear ninguna alarma importante en las embarazadas. «Ninguna más allá de la precaución lógica que se debe tener. Lo importante es no contagiarse. Es muy infrecuente que la Covid-19 se complique en personas jóvenes, pero nadie está exento de complicaciones. Y, aunque el embarazo no sea un factor de riesgo para que evolucione más, sí que debería ser una razón para tomar la máxima precaución con sus contactos».

Fernández no conoce ningún otro caso de granadinas embarazadas que hayan fallecido por la Covid-19. «La mayoría que pasan por aquí son asintomáticas, muy pocas padecen los síntomas. Y aquí sólo hay un caso en la UCI». Y termina: «El porcentaje de ingresadas sí que ha crecido. La otra vez hubo un puñado de casos en toda la primera ola. Ahora tenemos una o dos mujeres embarazadas a diario. No debemos bajar la guardia».