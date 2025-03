La Generalitat descarta cerrar Cataluña durante Navidades El Govern catalán anuncia medidas restrictivas muy menores y casi lo único que cambia es que los restaurantes no podrán servir cenas

Cristian Reino Barcelona Viernes, 18 de diciembre 2020, 10:13 | Actualizado 12:35h. Comenta Compartir

La Generalitat catalana ha afirmado esta mañana que la situación es «crítica» en el rebrote de la pandemia. Pero aun así, el Govern catalán no se ha atrevido a tomar las restricciones más duras que le pedían los médicos, de cara a una Navidad, en la que la velocidad de contagio ha vuelto a superar la barrera del 1 y se ha disparado el número de casos. El periodo electoral y las presiones de los sectores económicos y culturales han pesado en la decisión del Ejecutivo catalán. La Generalitat había anunciado un paso atrás en la desescalada, pero se la limitado a anunciar algunas medidas de tipo «quirúrgico», que descartan el cierre absoluto de Cataluña, como el que anunció ayer la Comunidad Valenciana. Así, las salidas y entradas de Cataluña para pasar las fiestas estarán autorizadas para visitar a familiares, así como los desplazamientos de dentro de la comunidad autónoma a las segundas residencias. El Govern pide reducir la movilidad, pero apenas la limita.

Los expertos, reunidos ayer en un comunicado conjunto de los profesionales de los principales hospitales catalanes, reclamaron medidas más severas. El Govern, no obstante, no ha pasado de algunos retoques en la situación actual como el hecho de que los restaurantes no podrán servir cenas. «No es un retorno al tramo cero pero sí la modificación de horarios y aforos donde hay más interacción social y limitación de la movilidad que se limitara al ámbito comarcal. Es un paso atrás», ha afirmado el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès. El jefe del Ejecutivo ha comparecido esta mañana desde el Palau de la Generalitat junto a la consejera de Presidencia. Ambos anunciaron ayer una comparecencia, pero las discrepancias entre los dos socios obligaron a posponer la convocatoria y aplazarla hasta esta mañana. «Lo más efectivo desde el punto de vista sanitaria sería el cierre total, pero hay otros elementos, como los económicos y sociales. Hay que trabajar en el equilibrio»«, ha apuntado el vicepresidente.

«Las medidas han querido ser lo más quirúrgicas y efectivas posible. Es esencial la responsabilidad de todas y todos. No nos podemos autoengañar, el virus no entiende de excusas», según Aragonès. Budó ha insistido en que la situación es «crítica». «Nos corresponde como Gobierno tomar las decisiones para proteger la salud de nuestra ciudadanía», ha apuntado.

Las reuniones familiares pasan de 10 a seis personas y dos burbujas de convivencia, pero con la excepción de los días señalados, por lo que apenas cambia la situación. La consejera de la Presidencia ha señalado que el 28 de diciembre podrían cambiar las medidas, aunque las medidas se han adoptado del 21 de diciembre al 11 de enero. «Continuamos con el perímetro cerrado excepto para visitas de familiares y allegados», según Budo. «Podremos salir para visitar familiares y allegados. Movilidad dentro del territorio queda restringida al ámbito comarcal toda la semana hasta 11 de enero. Una burbuja se puede desplazar a la segunda residencia», ha aclarado.

En lo que se refiera a equipamientos a culturales y deportivos, la situación sigue igual. Varía en lo que afecta a la restauración, que tendrá los horarios más reducidos. Por ejemplo, los restaurantes no podrán servir cenas y se incrementarán las inspecciones sobre aforos. Los bares y restaurantes deberán cerrar después de la comida, a las 15.30. Aunque podrán seguir sirviendo comida para llevar. En lo que respecta al toque de queda está fijado a las 10 de la noche y se amplía para los días 24 y 31 hasta las 1. La noche de Reyes hasta las 11.