Gibraltar detectó un caso de la nueva variante de covid en noviembre

Gibraltar ya detectó el pasado mes de noviembre la nueva variante del coronavirus que se ha extendido en las últimas jornadas por el Reino Unido y que ha causado perplejidad por su alto nivel de propagación. Según señaló el ministro principal de la Roca, Fabián Picardo, ante el Parlamento, se trató de un único paciente, aunque las autoridades sanitarias «dieron por cerrado ese vector» o foco, y «no está claro» si otros focos de esta nueva cepa están en estos momentos presentes en el Peñón «o en el resto de Europa», añadió.

Picardo acudió a la Cámara para explicar las nuevas restricciones a la movilidad que entrarán en vigor en las próximas horas debido a un incremento «dramático» de los contagios por covid-19. Entre los nuevos afectados está la ministra de Salud y Justicia, Samantha Sacramento, y un diputado de la oposición, que se encuentran bien aunque en autoaislamiento. En los últimos días se ha pasado de 71 a 202 casos, detalló, con un crecimiento de 38 nuevos enfermos en una sola jornada. Desde el inicio de la pandemia, la colonia ha registrado 1.282 casos y seis fallecimientos desde el inicio de la pandemia, «y no queremos sufrir ninguna más», apuntó el ministro principal. De ahí que haya optado por endurecer las medidas preventivas dado que el «la vieja y la nueva cepa covid-19 se han encontrado con un aliado, la irresponsabilidad de algunas personas que no guardan las medidas preventivas».

En este sentido, la colonia británica anunció que cierra colegios y restaurantes hasta el próximo 11 de enero, y que se prohíben las visitas a las residencias de ancianos. Asimismo, se impone el teletrabajo en todas las empresas en las que sea posible, y desde la medianoche de este lunes, se hace obligatorio el uso de mascarillas en todos los espacios públicos.

Respecto a la movilidad, Gibraltar anuncia que mantendrá el tráfico aéreo con Inglaterra, permitiendo el movimiento de bienes y personas de forma segura, de tal manera que se pedirán test negativos a quienes aterricen en el Peñón. También se podrán realizar test rápidos a la llegada. Según precisó Picardo, de momento no hay restricciones para pasar a España ni por motivos laborales ni de residencia, dado que muchos gibraltareños poseen segundas residencias en nuestro país. No obstante, España ya ha anunciado que sí reforzará los controles en el paso fronterizo a causa de la nueva cepa detectada. Asimismo, el ministro de la Roca ha advertido a los jóvenes gibraltareños que no se desplacen hasta el Campo de Gibraltar «para hacer las cosas que no pueden hacer en la colonia», como acudir a restaurantes o socializar.