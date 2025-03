El Govern catalán mantiene el baile de cifras con los casos de coronavirus

Cristian Reino Barcelona Viernes, 29 de mayo 2020, 15:51 Comenta Compartir

El Gobierno catalán ha comunicado esta mañana que 12.222 personas han perdido la vida en Cataluña desde el pasado 7 de marzo como consecuencia del coronavirus. En las últimas 24 horas, la cifra total acumulada se ha incrementado en 42 personas. Eso sí, la Consejería de Salud ha matizado que de esos 42 nuevos fallecimientos anunciados, únicamente 11 corresponden al día de ayer. Del total, 6.678 han muerto en un centro hospitalario o sociosanitario, 3.964 en una residencia y 778 en el domicilio. Los casos restantes son casos no clasificables por falta de información.

El Govern catalán reporta casi el doble de muertos que los que constan en los registros oficiales del Ministerio de Sanidad, ya que la administración catalana decidió hacer el recuento de acuerdo a sus propios criterios, al margen de los que marca el Ministerio, y entre otras cosas tiene en cuenta el número de fallecidos confirmados y también los que reportan las funerarias y que son sospechosos de haber perdido la vida por covid-19 pero sin una prueba PCR concluyente.

Hace semanas que el Gobierno central y el Govern catalán están en una pugna por las estadísticas. La administración catalana reconoció días atrás un baile de cifras en sus registros oficiales, pues había datos antiguos que habían aflorado con posterioridad. El propio Fernando Simón tiró de las orejas a la Consejería de Salud, quien a su vez apuntó a la Agencia de Salud Pública de Barcelona en el retraso a la hora de comunicar sus cifras de fallecidos y de afectados.

En los registros oficiales de la administración catalana continúa el baile de cifras. En las tablas estadísticas que facilita la Consejería de Salud con el número de fallecidos por día, hay cifras que no coinciden. Por ejemplo, Salud reporta hoy que el día 27 de mayo se produjeron 19 fallecimientos. En el informe de ayer decía que eran ocho. Los datos tampoco coinciden para los días 26, 23, 22, 21, 19, 17 y 15 de este mes. Los once muertos de ayer son la cifra más baja desde 11 de marzo. Salud, no obstante, informó el miércoles pasado que el martes solo se había registrado un muerto y luego con el paso de los días ha rectificado esa cifra. El jueves dijo que fueron 11 fallecimientos durante la jornada del martes y hoy ha elevado la cifra para ese día a 15.

El Departamento de Salud ha informado que hasta ahora en Cataluña se han registrado 66.288 casos positivos acumulados desde el mes de marzo. En 24 horas, la cifra se ha incrementado en 387 casos nuevos. El jueves el aumento fue de 499, mientras que el miércoles el incremento fue de 99 casos.

Mientras, la consejera de Salud, Alba Vergés, ha mantenido esta mañana en una comparecencia en el Parlament un tono crítico con la gestión del Ministerio de Sanidad. Vergés ha cargado contra el desconfinamiento por fases, pues se ha convertido a su juicio en una especie de «concurso» entre las diferentes autonomías que genera un «lío mental a la población» y un «desgaste intenso». La Generalitat, no obstante, presentó en su día su propio plan de desescalada, que se basaba también en fases. Vergés ha avanzado que «el sistema ya se prepara por si llega una posible segunda oleada», que se añada a la epidemia de la gripe. «Estas semanas ya trabajamos para tener la sanidad preparada para una segunda oleada», ha dicho. »Anticipamos compras. Si no tuviéramos que gastar sería fantástico pero sabiendo cómo ha ido todo y cómo puede ser el mercado los meses de octubre y noviembre, trabajamos con esta previsión», ha señalado.