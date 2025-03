Illa admite errores en los datos de coronavirus de Sanidad

Álvaro Soto Madrid Jueves, 4 de junio 2020, 17:42 | Actualizado 19:45h. Comenta Compartir

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se responsabilizó este jueves a medias del desfase de datos sobre el coronavirus entre diferentes organismos. «Los datos que yo doy no los produce el Ministerio: yo asumo la responsabilidad de los datos, pero son los que me facilitan con mucho esfuerzo las comunidades de acuerdo con un protocolo. Y puede haber, y seguro que hay, algún error, pero no me parecen justas las críticas», afirmó Illa durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso, en la que sufrió los ataques de la oposición por las discrepancias que se han producido en el recuento de fallecidos y contagiados desde que el ministerio cambiara el sistema de transmisión de datos por parte de las comunidades autónomas el pasado 11 de mayo.

Organismos como el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto Carlos III o entidades privadas como la patronal de las funerarias estiman que el número de muertos en España vinculados a la pandemia se sitúan en torno a los 44.000, frente a los 27.100 aproximadamente que certifica el Gobierno. La confusión aumentó ayer después de que otra entidad, en este caso, la Organización Mundial de la Salud (OMS), cifrase en 29.858 los fallecidos, aunque sin especificar cuáles son sus fuentes. El Ministerio de Sanidad emitió una nota aclaratoria en la que aseguró que no reporta diariamente datos a la OMS y que el «el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias elabora las actualizaciones de datos que publica cada día con la información introducida en esta plataforma, que recoge cada caso diagnosticado de Covid de forma individualizada».

El 11 de mayo, Sanidad puso en marcha la nueva estrategia de «diagnóstico, vigilancia y control» en la fase de transición de la pandemia de Covid-19, que requiere que las comunidades autónomas introduzcan los datos a través de la herramienta SiViEs, gestionada por el Instituto Carlos III. Si las comunidades incluyen nuevos fallecidos, pero no les designan la fecha del día, no son contabilizados por el sistema dentro del apartado 'en las últimas 24 horas', que es el que el responsable de Emergencias, Fernando Simón, hace público cada tarde.

Como ha hecho cada vez que se ha puesto en duda la validez de los datos de Sanidad, el ministro Illa recordó ayer que España contabiliza como fallecidos por coronavirus a aquellos a los que «se les ha realizado una prueba PCR». Pero este sistema no garantiza tampoco que la información sea correcta, ya que sobre todo al principio de la epidemia, la falta de test y la imposibilidad de realizar autopsias a muchos de los fallecidos por la situación de colapso de los juzgados provocaron que no se conocieran las causas de todos los decesos. En cualquier caso, Illa espera que «las series históricas se vayan regularizando».

En su comparecencia, el ministro aseveró que la evolución de la pandemia en España es «buena», aunque avisó del riesgo de «pequeños rebrotes». Además, defendió las manifestaciones del 8-M porque «no había evidencia científica para prohibirlas» y explicó que el Gobierno creará una reserva estratégica de material sanitario ante el riesgo de futuras crisis sanitarias, aunque admitió que algunas de las compras realizadas en China aún no han llegado.