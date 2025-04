Jesús Aguilar: «Nos preocupan 1.500 farmacias, las únicas que existen en esos municipios» El presidente de Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos destaca que no hay más desabastecimiento «que el habitual en los medicamentos»

Las farmacias y los supermercados se han convertido en dos de los escasos lugares abiertos en el país. Desde el comienzo de la crisis sanitaria, los profesionales de las 87.000 farmacias distribuidas por el país han explicado a los ciudadanos los pormenores del COVID-19, dando confianza y tranquilidad a los ciudadanos. «Somos la primera puerta al sistema sanitario», recuerda Jesús Aguilar, presidente de los colegios de farmacéuticos, que reconoce que el sector también se ha visto desbordado por las peticiones de productos. Desde hace semanas, es casi imposible comprar mascarillas en una farmacia.

-¿Cómo está la farmacia española después de varias semanas de crisis sanitaria?

-De extrema alarma. Nunca nos habíamos encontrado en una situación como esta. La presión asistencial por parte de los ciudadanos es muy importante porque están muy preocupados, como es lógico. Nuestro papel es tranquilizar a todos los ciudadanos, transmitir que sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias y que permanezcan en casa.

-El farmacéutico es una persona de confianza.

-Así nos ve la gente. Pero esta situación es muy complicada para la profesión, insisto. Si de forma habitual atendemos a 2,3 millones de personas, ahora el número se ha incrementado de manera importante. Somos la primera puerta de entrada al sistema sanitario. La inmensa mayoría de las ocasiones es el farmacéutico al que consultas, con confianza, todos los temas y en estos momentos también está ocurriendo. El trabajo es complicado pero también es la imagen que tenemos en la sociedad, de servicio público, y para la que hemos estudiado una carrera.

-¿Va en el trabajo?

-Se puede decir así. Los farmacéuticos somos unos sanitarios con un contacto tan íntimo con los ciudadanos que luego se nota. Cuando se hacen las encuestas, somos de los profesionales más reconocidos. Y estos días te demuestran más ese cariño porque les quitamos los miedos e incluso se enfadan con las medidas que no entienden. Intentamos explicarles lo que está sucediendo y por qué.

-¿Hay preocupación por el desabastecimiento?

-Para ser claros: no hay mayor desabastecimiento que el habitual. Salvo aquellos productos que no son medicamentos.

-¿Como las mascarillas?

-Sí, pero hay que recalcar que son muy pocas las que se venden de forma habitual, fuera de esta crisis. Y es necesario subrayar que las mascarillas son para gente que las necesita, no para todo el mundo. Hay gente que las ha comprado para no ponérselas nunca. Hemos llegado a una situación en la que no tenemos ni para el propio personal de las farmacias.

-¿Teme por el impacto de la pandemia entre los farmacéuticos, que caigan muchos de ellos enfermos?

-Tenemos 1.500 farmacias únicas, es decir, que solo existe esa oficina en el municipio. Es una preocupación porque en esas 1.500 farmacias únicas solo hay un profesional trabajando. Estamos pendientes de las situaciones de todas las comunidades autónomas. Luego nos preocupa, lógicamente, todas las zonas donde hay más contagios. También estamos atentos a esos pacientes que no quieren acercarse a los hospitales a por sus medicamentos. Hemos mandado un documento al Ministerio de Sanidad y a los consejeros para que podamos dispensar estos fármacos y que así no tengan que ir a los hospitales sino a su farmacia más cercana.

-¿Qué pasa si esos farmacéuticos únicos caen enfermos?

-Tenemos que estudiarlo por las diferencias que hay entre los territorios, dependiendo de las zonas. Estamos en contacto con las comunidades autónomas a través de los colegios para buscar soluciones. Pero hay que analizar cada farmacia y el entorno en que está.

-¿Durante cuánto tiempo pueden soportar las farmacias este tiempo tan excepcional?

-El tiempo que sea necesario para ayudar a que desaparezca esta epidemia. Estamos en primera línea, como todos los sanitarios.