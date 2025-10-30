¿Cuánta agua debemos beber al día?

Laura Pire Jueves, 30 de octubre 2025, 09:46 Comenta Compartir

Más no es mejor. Poco es malo, aunque conozcamos a muchas personas que dicen que no beben agua y no saben cómo siguen estando vivas y coleando. Igual es porque no tienen en cuenta que todo líquido cuenta. Sí, también la cerveza, los helados, granizados e hidratantes populares del verano. Con la salvedad de que, cuando tienen alcohol, las bebidas deshidratan y hacen el efecto contrario, solo que después de varias horas. Resaca, la llamamos al final, pero es esto: deshidratación.

El que se da cuenta de que no bebe, igual no está valorando la cantidad de fruta que toma porque 'le refresca'. Vamos, que hidrata y mucho. El caso es intentar no buscar el agua en alimentos de los que tampoco debamos abusar y la fruta puede ser uno de ellos. 3-5 piezas tamaño puño al día son suficientes. Son maneras de beber sin beber.

Es interesante que cada uno de nosotros hagamos nuestro estudio de hábitos para saber de dónde sacamos el agua, porque todos y cada uno nos hidratamos y, si no es bebida, es comida.

Otra cosa es esa verdad científica que dice que, según vamos cumpliendo años, es normal perder la sensación de sed y por eso es tan importante que la gente mayor se hidrate con recordatorio, tengan sed o no. Nos lo recuerda la Aemet en las olas de calor.

El reflejo de la sed nos recuerda lo muy importante que es. Es bueno estar atento a la sensación y coger cierto hábito de beber, pero los dos litros, como veis, son muy fáciles de conseguir fijándose un poco.

