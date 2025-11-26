El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La nutrición que funciona

Laura Pire, nutricionista: «Comer es una forma de activar el sistema de relajación»

La experta da las claves de la activación del nervio vago

Laura Pire

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:46

Una de las razones por las que sabemos que el acto de comer es relajante tiene que ver con la activación del nervio vago. Si no tenías conocimiento de la existencia de este sistema, te animo a informarte al respecto. Desde la neurociencia el mensaje es claro. No es ninguna teoría opinable ni ninguna moda. La moda está en conocerlo y saber que, por ejemplo, comer es una forma de activar el sistema de relajación.

Existen múltiples formas de conseguir lo mismo, por ejemplo, cantar o hacer técnicas respiratorias en las que se emiten unos leves ruidos con la garganta para estimularlo. Los monjes tibetanos lo bordan. Algunos automasajes del cuello, diversas posturas de estiramiento de cuello y espalda también ayudan a relajarse. Los fisioterapeutas y los expertos en cualquier tipo de movilización terapéutica conocen este efecto.

Cada uno puede explorar y descubrir qué mecanismo de relajación utilizar en momentos de estrés y si le resulta efectivo y saludable. En lo que se refiere a la comida, a la cantidad, si engullimos masticando poco, debemos prestar atención en qué alimentos escogemos en estas situaciones. Exploremos.

