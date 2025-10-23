El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Laura Pire, nutricionista.
La nutrición que funciona

Laura Pire, nutricionista: «Es muy fácil caer en un plan nutricional a modo de batiburrillo de consejos variados»

La nutricionista Laura Pire advierte sobre los riesgos de seguir consejos de nutrición de personas no especializadas

Laura Pire

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:10

Comenta

Entiendo que, cuando hablamos de nutrición, la inquietud general es la falta de consenso en multitud de aspectos de lo que es comer sano y de lo que puede o no puede faltar en tu dieta habitual.

Filosofando un poco, lo de la alimentación sana cada vez se parece más a una religión, con un dios que castiga con la enfermedad si transgredimos los preceptos, mil dogmas fundamentales que si no se cumplen estamos pecando y mucha fé en lo que diga este o aquel, sin posibilidad de criterio propio.

Veo también que en redes sociales se utiliza mucho la palabra «innegociable» para un montón de rituales que dan como resultado un intento por estar cada día más sanos, llenos de energía y lejísimos de la enfermedad, como si dependiera de nosotros… Y eso por no hablar de los tropecientos complementos nutricionales que no hacen falta urgentemente y que si no consumes no estás en la onda.

A causa de toda esta información, es muy fácil caer en un plan nutricional a modo de batiburrillo de consejos variados de distintos autores que aseguran que lo suyo funciona y que, sumándolos todos, no te ayuden a lograr tu objetivo de peso o de desarrollo deportivo, por ejemplo. Mi consejo: sigue las pautas de un solo profesional con carrera y experiencia.

Pregúntale todo. Dudas, inquietudes, miedos: «¿Necesitaré? ¿Estará bien si…? ¿Será bueno para mí si añado o quito tal o cual cosa?

Desde mi punto de vista y experiencia, esta es la única manera de aprender a comer con método. Una vez que pase el tiempo y hayamos interiorizado la estructura que nos proponen, tendremos la seguridad de estar comiendo bien y actualizados a la información científica actual.

