Laura Pire, nutricionista: «Con superalimentos vamos a tener una dieta nutritiva, pero el equilibrio es otra cosa»

Tenemos, por un lado, la caloría vacía de las bebidas alcohólicas o las chucherías de kiosko y, por otro, los superalimentos.

Como definición de lo que es un superalimento podríamos decir que es el que tiene una gran densidad de nutrientes (vitaminas, minerales, proteínas, grasas buenas, etc.) en una pequeña porción del mismo. Un gran valor nutricional como es el caso de un huevo, por ejemplo. Proteínas, grasas y puro oro en vitaminas y minerales.

En este grupo de alimentos concentrados en nutrientes encontramos el salmón, los arándanos, la chía, la cúrcuma, las espinacas o la quinoa.

Hay que decir que esa etiqueta de 'superalimento' no responde a nomenclatura médica o científica. Es, más bien, una forma atractiva de hablar de nutrición en las redes sociales y la literatura popular para referirse al interés concreto que puede tener cada uno de esos productos para nuestra alimentación. Para qué es beneficioso, vamos.

Es cierto que, si creamos unos menús donde se encuentren estos alimentos de forma habitual, vamos a tener una dieta nutritiva, pero el equilibrio es otra cosa. No por ser sano se puede comer sin límite; no por tener la categoría de superalimento rico en algo está exento de aportar elementos no beneficiosos. Es el caso de los metales pesados en pescados azules o la irritación del estómago que puede provocar el exceso de jengibre o ajo.

El interés que yo tengo en que hagamos reflexión sobre este tipo de conceptos tan en boga es el de no dejarse llevar porque el influencer al que seguimos en consejos de salud, aún cargado de razón, nos invite a incluir algas en todas la comidas o aceite de oliva virgen extra sin medir la ración por persona y día. Es importante preguntarse si es bueno para nosotros antes de lanzarnos.