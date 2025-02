«Lo lógico es enfocarse en el mosquito común en los casos de meningoencefalitis»

Iker Cortés Madrid Domingo, 16 de agosto 2020, 18:31 Comenta Compartir

La aparición la pasada semana de un brote de diecinueve casos de meningoencefalitis en Sevilla a consecuencia del virus del Nilo, transmitido en su picadura por los mosquitos, ha hecho saltar todas las alarmas. Carlos Chaccour, doctor especialista del Área de Enfermedades Infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra e investigador del instituto de Salud Global de Barcelona, recuerda que ya en 2010 hubo un brote parecido.

-¿Por qué las primeras pruebas descartaban la fiebre del Nilo?

-En medicina trabajamos con márgenes de error. No hay una prueba que sea blanco y negro, trabajamos con escalas de grises. En el brote de 2010, además de dos personas, hubo 102 caballos afectados, con síntomas de fiebre, desorientación y fallos al caminar, solo la mitad dio positivo a la IgM. Probablemente las pruebas en humanos son mucho más eficaces, pero no solo depende de la prueba, sino del momento en que la haces. La IgM suele dar positivo en un plazo de siete días, si lo haces muy pronto no lo va a dar porque el organismo no ha tenido tiempo de generar los anticuerpos.

-¿Y sobre qué tipo de mosquito recae la sospecha?

-Hombre, yo veo muchos reportajes que hablan del 'Aedes Japonicus' y del mosquito invasor, pero realmente el mosquito transmisor de la fiebre del Nilo es el Culex Pipiens, qué es el mosquito de toda la vida, que no viene ningún lado. Es verdad que el 'Aedes' también puede ser vector, pero si tienes un mosquito en una zona que discurre por toda la ribera del Guadalquivir, que es un área pantanosa y este es el principal vector de la fiebre del Nilo a nivel mundial y además tienes reservorio animal tanto accidental, que son los caballos, como fijo, que son las aves de presa, migratorias y salvajes, es un poco rizar el rizo ir a por el mosquito invasor. Yo creo que hay que enfocarse en el mosquito común.

-Sin embargo, la Consejería de Salud de Andalucía ya ha puesto en marcha un protocolo para tratar de erradicar el 'Aedes Japonicus'.

-Es verdad que las especies de mosquitos invasoras por el cambio climático pueden traer otras enfermedades también transmitidas por vectores como el dengue, el chikungunya o el zika, pero ahora mismo el problema que tenemos entre manos es el virus del Nilo, y el vector habitual en este caso es el mosquito común.

-De todas maneras, ¿es raro un brote así en Europa?

-No tanto. Como he dicho antes, en 2010, prácticamente en la misma zona, hubo uno que se relacionó con una gran cantidad de lluvia en primavera y un verano muy seco, que favorece el hábitat del mosquito. Al igual que la malaria, cuando tienes una enfermedad transmitida por vectores y las condiciones climáticas favorecen la reproducción de esos insectos, vas a tener más infecciones. Por eso hay más malaria en el África tropical que en el sur de Europa.

-¿En qué consiste el virus?

-Solo entre un 20% y un 40% de la gente que se infecta llega a tener síntomas. De ellos, la inmensa mayoría tiene un cuadro viral con fiebre, dolores en las articulaciones, agujetas, malestar general... como si tuviera una gripe. Otros afectados pueden tener erupciones cutáneas o diarrea, y solamente un 1% acaba desarrollando una enfermedad grave neuroinvasiva, que es cuando puede producirse o una parálisis flácidad, una encefalitis o una meningoencefalitis con síntomas como dolor de cabeza, desorientación, cambios en el comportamiento o alteraciones del habla.

-¿Existe tratamiento?

-No, no hay un tratamiento eficaz, solo podemos dar medidas de soporte e ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos a los que estén mal.

-¿Cómo es la evolución de los pacientes afectados?

-De los que tienen encefalitis, un 25% puede tener alguna secuela, y de los que acaban desarrollando meningitis, que es cuando se inflama no solo el cerebro sino también la membrana que lo recubre, un porcentaje mayor puede acabar teniendo secuelas neurológicas.

-Los entomólogos llevan años advirtiendo del peligro de las especies invasoras. ¿Tenemos razones para estar preocupados?

-Hombre, las enfermedades emergentes ya son un problema y cada vez hay más.